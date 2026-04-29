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Ohebná trubička na mléko
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CP0588
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Ohebná trubička na mléko pro vaši kompletní karafu na mléko, včetně konektoru. Kompatibilní s modely Xelsis z roku 2017
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