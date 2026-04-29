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Kryt nádobky na odkapávání

Ukončeno

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Kryt nádobky na odkapávání

CP0509

Kryt nádobky na odkapávání

Ukončeno

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Návody a dokumentace

Odolný kryt nádobky na odkapávání pro stabilní umístění šálků. Kompatibilní s řadou Picobaristo (řada SM) a řadou Philips 5000.

  • PDF soubor
  • 22 August 2024

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