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Kryt nádobky na odkapávání
Ukončeno
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CP0509
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Odolný kryt nádobky na odkapávání pro stabilní umístění šálků. Kompatibilní s řadou Picobaristo (řada SM) a řadou Philips 5000.
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