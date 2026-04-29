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Víko nádobky na kávová zrna

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Víko nádobky na kávová zrna

CP0504

Víko nádobky na kávová zrna

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Návody a dokumentace

Víko uzavírá nádobku na kávová zrna a uchovává úžasné aroma kávových zrn. Kompatibilní s řadou Incanto, Picobaristo, Philips3000, Philips3100, Philips4000 (včetně řady EP a SM) a řady Philips5000.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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