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Přihrádka na mletou kávu

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Přihrádka na mletou kávu

CP0392

Přihrádka na mletou kávu

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Návody a dokumentace

Tato přihrádka na mletou kávu shromažďuje použitou kávu. Je kompatibilní s řadou Incanto a Picobaristo (řada SM) a Philips5000.

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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