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Káva
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Přihrádka na mletou kávu
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CP0392
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Tato přihrádka na mletou kávu shromažďuje použitou kávu. Je kompatibilní s řadou Incanto a Picobaristo (řada SM) a Philips5000.
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