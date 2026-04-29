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Nádobka na odkapávání
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CP0391
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Tato nádobka na odkapávání sbírá zbytkovou vodu z vašeho zařízení. Snadno se odnímá a čistí. Je kompatibilní s řadou Picobaristo a Philips5000
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