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Výpusť vody

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Výpusť vody

CP0227

Výpusť vody

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Návody a dokumentace

Tato odnímatelná výpusť vody dávkuje horkou vodu. Kompatibilní s modely Incanto a Picobaristo (řada SM) a řadou Philips5000.

  • PDF soubor
  • 28 August 2024

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