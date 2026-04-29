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Výpusť vody
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CP0227
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Tato odnímatelná výpusť vody dávkuje horkou vodu. Kompatibilní s modely Incanto a Picobaristo (řada SM) a řadou Philips5000.
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