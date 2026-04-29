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Káva
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Odměrka na kávu
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CP0164/01
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Tato praktická plastová odměrka na kávu vám pomůže s dávkováním kávy. Konec odměrky slouží jako klíč k nastavení mletí na úpravu nastavení mlýnku. Kompatibilní s kávovary s funkcí předem namleté kávy.
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