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Odměrka na kávu

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Odměrka na kávu

CP0164/01

Odměrka na kávu

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Návody a dokumentace

Tato praktická plastová odměrka na kávu vám pomůže s dávkováním kávy. Konec odměrky slouží jako klíč k nastavení mletí na úpravu nastavení mlýnku. Kompatibilní s kávovary s funkcí předem namleté kávy.

  • PDF soubor
  • 16 December 2025

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