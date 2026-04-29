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Konektor trubičky na mléko
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CP0158/01
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Vyměnitelná část karafy na mléko. Kompatibilní s řadou Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo, řadami EP a SM a řadou Philips 5000.
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