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Kompletní karafa na mléko

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Kompletní karafa na mléko

CP0153/01

Kompletní karafa na mléko

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Návody a dokumentace

Tato kompletní karafa na mléko, včetně trubičky na mléko, vykouzlí lahodnou mléčnou pěnu. Karafu lze také pohodlně uložit do ledničky. Vhodná pro modely řady Philips 4000, Incanto, GranBaristo, PicoBaristo a EP

  • PDF soubor
  • 8 April 2026

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