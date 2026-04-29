3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Podpora
CA6903/10
User Manual Philips AquaClean Calc and Water filter CA6903
Inovativní vodní filtr AquaClean omezuje tvorbu vodního kamene. Můžete si vychutnat čerstvou kávu připravenou z čisté vody. Používejte pouze originál vodní filtr Philips AquaClean. Zajistíte tak maximální životnost a bezpečnost svých kávovarů Philips a Saeco.