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Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

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Příslušenství pro údržbuAquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

CA6903/10

Příslušenství pro údržbu AquaClean Originál vodní filtr Philips, Saeco

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Návody a dokumentace

User Manual Philips AquaClean Calc and Water filter CA6903

  • PDF soubor, 341.4 kB
  • 13 March 2026

Inovativní vodní filtr AquaClean omezuje tvorbu vodního kamene. Můžete si vychutnat čerstvou kávu připravenou z čisté vody. Používejte pouze originál vodní filtr Philips AquaClean. Zajistíte tak maximální životnost a bezpečnost svých kávovarů Philips a Saeco.

  • PDF soubor
  • 28 May 2026

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