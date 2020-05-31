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Ukončeno
Dodejte své oblíbené hudbě sílu
Poslouchejte veškerou digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/W na jednom mikrosystému Philips. Reproduktory Bass Reflex přinášejí působivé basy a 70W maximální výkon zase silný zvuk.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážené, Čisté, Silné, Příjemné a Jasné, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.
USB port neslouží pouze pro přehrávání hudby. Chytrý systém USB správy napájení umožní, aby proud rychlonabíjení 2A rychle nabil vaše zařízení, zatímco je systém v pohotovostním režimu.
Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Skibob 62
31/05/2020
Česká republika
Skvělý
Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.
Výhody
Čistý zvuk
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Hudební mikrosystém
Datum použití 2020-04-30
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Hudební mikrosystém
Datum použití 2020-04-30
Maciek123
30/04/2020
Polska
polecam
Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Mikrowieża
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Mikrowieża
Michallo78
29/04/2020
Polska
Mocna Wieża
Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.
Výhody
Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość
Nevýhody
jak narazie brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Mikrowieża
Datum použití 2019-10-29
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Mikrowieża
Datum použití 2019-10-29