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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM2560/12

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dodejte své oblíbené hudbě sílu

Poslouchejte veškerou digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/W na jednom mikrosystému Philips. Reproduktory Bass Reflex přinášejí působivé basy a 70W maximální výkon zase silný zvuk.

Zobrazit všechny výhody

Dodejte své oblíbené hudbě sílu

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

Digital Sound Control

Digitální nastavení zvuku DSC nabízí výběr nastavení zvuku Vyvážené, Čisté, Silné, Příjemné a Jasné, které můžete použít pro optimalizaci frekvenčního rozsahu různých hudebních stylů. Jednotlivé režimy používají technologii grafického ekvalizéru k automatickému nastavení zvuku tak, aby byly posíleny nejdůležitější frekvence zvuku ve zvoleném hudebním stylu. Digitální nastavení zvuku DSC vám umožňuje dosáhnout co nejlepší reprodukce hudby pomocí přesného nastavení zvukových pásem, aby odpovídaly typu přehrávané hudby.

Rychlé a efektivní USB nabíjení pro vaše chytré zařízení

Rychlé a efektivní USB nabíjení pro vaše chytré zařízení

USB port neslouží pouze pro přehrávání hudby. Chytrý systém USB správy napájení umožní, aby proud rychlonabíjení 2A rychle nabil vaše zařízení, zatímco je systém v pohotovostním režimu.

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro přenosné přehrávání hudby

Připojení pomocí vstupu audio umožňuje přímé přehrávání audio obsahu z přenosných přehrávačů médií. Kromě toho, že si můžete vychutnat svou oblíbenou hudbu v mimořádné kvalitě zvuku audiosystému, je také připojení přes vstup audio mimořádně pohodlné, neboť stačí pouze připojit přenosný MP3 přehrávač k audiosystému.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

31/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý

Mikrosystém svými vlastnostmi i rozměry plně vyhovuje mým požadavkům.

Výhody

Čistý zvuk

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Hudební mikrosystém

Datum použití 2020-04-30

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Hudební mikrosystém

Datum použití 2020-04-30

30/04/2020

Polska

Polska

polecam

Świetna wieża! dzwiek super! basik daje rade! polecam gorąco!

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Mikrowieża

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Mikrowieża

29/04/2020

Polska

Polska

Mocna Wieża

Bardzo dobry stosunek ceny do jakości urządzenia. Wieża fajnie się prezentuje, mi się mega podoba design. Głośniki są mocne, dźwięk czysty i barwny. Super działa fukncja EQualizer dzięki której uzyskamy dopasowany dźwięk do słuchanego gatunku muzycznego. Bez problemu połączyłem się ze smartfonem po Bluetooth, czy podpiąłem pendriva z ulubionymi utworatami. Obsługa jest intuicyjna, korzystanie miłe i wygodne.

Výhody

Fajny wygląd, dobry dżwięk, funkcjonalość

Nevýhody

jak narazie brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Mikrowieża

Datum použití 2019-10-29

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2560 Mikrowieża

Datum použití 2019-10-29

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu