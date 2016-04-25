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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM2335/12

4.5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Uvolněte se skvělou hudbou

Poslouchejte své melodie z chytrého telefonu, streamujte svou hudební knihovnu pomocí funkce Bluetooth a přehrávejte disky CD se soubory ve formátu MP3 v tomto kompaktním hudebním systému Philips „vše v jednom“. Můžete nabíjet všechna svá chytrá zařízení, počínaje chytrými telefony až po tablety, pomocí vestavěného nabíjecího portu USB.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Uvolněte se skvělou hudbou

  • 30 W

  • Bluetooth®

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Maximální výstupní výkon 30 W

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

25/04/2016

Polska

Polska

Ověřený kupující

Perfekcja

Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2335 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2335 Mikrowieża

16/12/2017

România

România

Updateuri varza.

Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2335 Microsistem muzical

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2335 Microsistem muzical

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu