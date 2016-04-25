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Ukončeno
Uvolněte se skvělou hudbou
Poslouchejte své melodie z chytrého telefonu, streamujte svou hudební knihovnu pomocí funkce Bluetooth a přehrávejte disky CD se soubory ve formátu MP3 v tomto kompaktním hudebním systému Philips „vše v jednom“. Můžete nabíjet všechna svá chytrá zařízení, počínaje chytrými telefony až po tablety, pomocí vestavěného nabíjecího portu USB.
30 W
Bluetooth®
Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
4.5
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
stomil
25/04/2016
Polska
Ověřený kupující
Perfekcja
Czysto odtwarza zarówno płyty jak i muzykę ze smartfona przy pomocy bluetuth. Radio też doskonale sobie radzi bez stosowania dodatkowej anteny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2335 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2335 Mikrowieża
UtilizatorGL
16/12/2017
România
Updateuri varza.
Cu ultimul update, e varza, nu mai recunoaste USB, butonul de la CD are alt efect... A testat cineva update-ul, inainte de postarea pe site?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2335 Microsistem muzical
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2335 Microsistem muzical