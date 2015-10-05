3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Zvuk, který sedí vašemu domovu
Nechte přenosný přehrávač hrát i doma. Tento hudební mikrosystém Philips se dodává s připojením USB Direct a MP3 Link. Dokonce i hudbu streamovanou bezdrátově přes Bluetooth vám přehraje tento systém naprosto čistě.
Bluetooth
Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.
Perfektní kombinace tenkého a univerzálního designu. Audiosystém Philips je navržen tak, aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem audiosystému je stojan, takže systém může být bezpečně umístěn na každé poličce nebo skříňce. Pokud bude přimontován na stěnu, bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.
Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.
5.0
z 5
3
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
wgrave
05/10/2015
Polska
Ověřený kupující
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża
markisdg
05/10/2015
Polska
Ověřený kupující
Szczegolnie cenię sobie Bluetooth
Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża
markispl
24/12/2013
Polska
Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.
Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża