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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM2056/12

5

| (3) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Zvuk, který sedí vašemu domovu

Nechte přenosný přehrávač hrát i doma. Tento hudební mikrosystém Philips se dodává s připojením USB Direct a MP3 Link. Dokonce i hudbu streamovanou bezdrátově přes Bluetooth vám přehraje tento systém naprosto čistě.

Zobrazit všechny výhody

Posedlost zvukem

Zvuk, který sedí vašemu domovu

  • Bluetooth

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají styl a eleganci

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají styl a eleganci

Přední motorizovaná výsuvná dvířka dodávají již tak úhlednému designu tohoto systému další důraz. Stylový, ale funkční kryt dvířek kryjících disk se hladce posouvá nahoru a dolů, kdykoli chcete změnit výběr hudby. Posaďte se, vychutnejte si dynamický zvukový výkon a sledujte přehrávání skrz průhledné okénko.

Možnost připevnění na stěnu rozšiřuje variabilitu umístění přístroje

Možnost připevnění na stěnu rozšiřuje variabilitu umístění přístroje

Perfektní kombinace tenkého a univerzálního designu. Audiosystém Philips je navržen tak, aby byl vhodný do vašeho interiéru. Základem audiosystému je stojan, takže systém může být bezpečně umístěn na každé poličce nebo skříňce. Pokud bude přimontován na stěnu, bude mít stejnou flexibilitu jako volně stojící.

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3/WMA

Režim USB Direct umožňuje jednoduše připojit zařízení USB k portu USB na zařízení Philips. Digitální se přehraje přímo ze zařízení Philips.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

3

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

05/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża

05/10/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

Szczegolnie cenię sobie Bluetooth

Całkiem zgrabna mini wieża. W szczególności cenię sobie funkcję Bluetooth.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża

24/12/2013

Polska

Polska

Bardzo fajna sprytna wieza. Do sypialni w sam raz.

Duza zaleta to bluetooth. Dzięki tej wiezy + smartfonowi mamy w koncu dobre radio internetowe.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM2056 Mikrowieża

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu