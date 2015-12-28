3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Ukončeno
Dodejte své oblíbené hudbě sílu
Poslouchejte digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/RW na tomto mikrosystému Philips. Reproduktory Bass Reflex a 30W maximální výstupní výkon přinášejí dunící basy a zvuk, který zaplní celou místnost.
Bluetooth®
Port USB pro nabíjení
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.
Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.
4.5
z 5
4
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Barbarka13
28/12/2015
Polska
Ověřený kupující
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikrowieża
Arachna
28/12/2015
Polska
Ověřený kupující
W 100% spełnia swoje zadania
Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikrowieża
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikrowieża
vana8
02/01/2017
Eesti
Ověřený kupující
Hinna ja kvaliteedi suhe paigas
Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikromuusikasüsteem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikromuusikasüsteem