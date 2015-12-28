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  • Fotografie produktu při jeho používání

Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTM1360/12

4.5

| (4) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Dodejte své oblíbené hudbě sílu

Poslouchejte digitální hudbu ze svého chytrého telefonu přes Bluetooth nebo přehrávejte disky MP3-CD a CD-R/RW na tomto mikrosystému Philips. Reproduktory Bass Reflex a 30W maximální výstupní výkon přinášejí dunící basy a zvuk, který zaplní celou místnost.

Zobrazit všechny výhody

Dodejte své oblíbené hudbě sílu

  • Bluetooth®

  • Port USB pro nabíjení

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Připojení USB Direct pro snadné přehr. hudby ve formátu MP3/WMA

Díky úplné přenositelnosti můžete snadno využívat výhodné možnosti připojování několika zdrojů digitální hudby prostřednictvím vestavěného připojení USB Direct.

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Přehrávání ve formátech MP3-CD, CD a CD-R/RW

Zkratka MP3 označuje formát „MPEG 1 Audio layer 3. Formát MP3 představuje kompresní technologii, s jejíž pomocí lze zmenšit velké soubory s digitálně zaznamenanou hudbou až 10krát, aniž by se významně snížila kvalita zvuku. Formát MP3 se stal standardním formátem komprese zvuku používaným na Internetu, neboť umožňuje rychlý a snadný přenos souborů.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

4

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

28/12/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikrowieża

28/12/2015

Polska

Polska

Ověřený kupující

W 100% spełnia swoje zadania

Wieża zakupiona została do pokoju córki. Świetnie spełnia swoje zadania, głośniczki 2x15W dają sobie radę i bardzo dobrze sprawdziły się podczas "domówki". Ładny, czysty dźwięk, do wyglądu samej wieży również nie można się przyczepić, prosta, ładna, czarna - bez niepotrzebnej przesady. W obsłudze banalnie prosta. Super paruje się ze smartfonami co ułatwia znacznie słuchanie muzyki. Budzik rewelacyjny, radio co dzień skutecznie budzi dziecko. Do czego mogę sie przypiąć to brak RDS, ale przy tej cenie - no niestety coś za coś.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikrowieża

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikrowieża

02/01/2017

Eesti

Eesti

Ověřený kupující

Hinna ja kvaliteedi suhe paigas

Disain võiks olla parem, rohkem värvivalikuid ja kõike muud. Tooted ei pea ainult musta värvi olema.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikromuusikasüsteem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTM1360 Mikromuusikasüsteem

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu