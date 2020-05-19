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Ukončeno
Retro vzhled. Moderní zvuk.
Klasická dřevěná skříň, otočný ovladač hlasitosti z leštěného hliníku a lesklý displej z tohoto krásného mikrosystému, v němž se snoubí retro styl s moderním výkonem, udělají poutavý středobod kdekoli, kde rádi odpočíváte.
Bluetooth®
DAB+
Tento stylový integrovaný mikrosystém umožňuje přehrávat seznamy skladeb a mnoho dalšího. Nebo můžete oprášit klasiku ze své sbírky disků CD díky CD přehrávači, který přehrává také disky CD se soubory MP3 a nahrané disky CD. Digitální tuner rádia zajišťuje křišťálově čistý příjem a můžete nastavit až 20 předvoleb pro své oblíbené stanice DAB+ nebo FM.
5.0
z 5
1
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
Trisu
19/05/2020
Česká republika
Kvalitní zvuk
S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.
Výhody
Kvalita, design
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTB4800 Hudební mikrosystém
Datum použití 2019-04-19
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTB4800 Hudební mikrosystém
Datum použití 2019-04-19