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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTB4800/12

5

| (1) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Retro vzhled. Moderní zvuk.

Klasická dřevěná skříň, otočný ovladač hlasitosti z leštěného hliníku a lesklý displej z tohoto krásného mikrosystému, v němž se snoubí retro styl s moderním výkonem, udělají poutavý středobod kdekoli, kde rádi odpočíváte.

Zobrazit všechny výhody

Retro vzhled. Moderní zvuk.

  • Bluetooth®

  • DAB+

CD přehrávač. Digitální rádio DAB+/FM

Tento stylový integrovaný mikrosystém umožňuje přehrávat seznamy skladeb a mnoho dalšího. Nebo můžete oprášit klasiku ze své sbírky disků CD díky CD přehrávači, který přehrává také disky CD se soubory MP3 a nahrané disky CD. Digitální tuner rádia zajišťuje křišťálově čistý příjem a můžete nastavit až 20 předvoleb pro své oblíbené stanice DAB+ nebo FM.

Bezdrátový přenos hudby technologií Bluetooth

Hmotnost: 4,78 kg

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

1

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Kvalitní zvuk

S výrobkem jsem velice spokojena, ma kvalitni zvuk a snadne ovladani. Instalace DAB+ probehla v poradku. Zpracovani je rovnez kvalitni.

Výhody

Kvalita, design

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTB4800 Hudební mikrosystém

Datum použití 2019-04-19

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt BTB4800 Hudební mikrosystém

Datum použití 2019-04-19

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu