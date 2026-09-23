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Ukončeno
BTB2515/12
Připraven na hudbu, kterou máte rádi
Poslouchejte své seznamy skladeb a podcasty v lepší kvalitě. Objevte znovu svou sbírku disků CD. Připojte téměř jakýkoli zdroj prostřednictvím portu USB nebo zvukového vstupu. Tento klasický mikrosystém vám zajistí veškerou hudbu, kterou potřebujete, a navíc vypadá skvěle.
Bluetooth
CD, MP3-CD, USB, FM
Max. 15 W
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