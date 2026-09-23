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Ukončeno

Hudební mikrosystém

BTB2515/12

Připraven na hudbu, kterou máte rádi

Poslouchejte své seznamy skladeb a podcasty v lepší kvalitě. Objevte znovu svou sbírku disků CD. Připojte téměř jakýkoli zdroj prostřednictvím portu USB nebo zvukového vstupu. Tento klasický mikrosystém vám zajistí veškerou hudbu, kterou potřebujete, a navíc vypadá skvěle.

Zobrazit všechny výhody

Připraven na hudbu, kterou máte rádi

  • Bluetooth

  • CD, MP3-CD, USB, FM

  • Max. 15 W

Dvoupásmové reproduktory bass-reflex. Bohatší hluboké tóny

Rozměry hlavní jednotky: 220 × 104 × 242 mm

Rozměry reproduktoru: 150 × 238 × 125 mm

Technické specifikace

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