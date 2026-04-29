Získejte 10% slevu za registraci
3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
Exkluzivní nabídky pro členy.
Beard trimmer 9000 Prestige Zastřihovač vousů
Ukončeno
Podpora
BT9810/15
Přejít do obchodu
Zaregistrujte svůj výrobek
Zaregistrujte svůj výrobek do 90 dní od nákupu a získejte prodlouženou záruku (na nabídku se mohou vztahovat podmínky).
Prohlášení o shodě - English (US)
Uživatelská příručka
Vše (2)
Mohu cestovat se svým výrobkem Philips pro péči o vzhled?
Kde najdu číslo modelu nebo sériové číslo svého zařízení péče o vzhled Philips nebo strojku na vlasy?
ShaversČisticí kartáček
Beardtrimmer 9000 PrestigeZastřihovač
Beardtrimmer Series 9000Nastavitelný hřeben na vousy 5,4–10 mm
Beardtrimmer S9000 PrestigeCestovní pouzdro
Beardtrimmer series 9000Napájecí adaptér HQ8505
Můj nový zastřihovač vousů nebo holicí strojek Philips se nezapíná
Strojek pro péči o vzhled / zastřihovač Philips nefunguje