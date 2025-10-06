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  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
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  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
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  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
  • Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy

Ukončeno

Beard trimmer 9000 PrestigeZastřihovač vousů

BT9810/15

4.7
| (137) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy
Holicí strojek Philips BT9000 Prestige nabízí nepřekonatelnou přesnost vestavěného kovového hřebenu, který poskytuje konzistentní výsledky zastřižení bez ohledu na sílu použitého přítlaku.
Zobrazit všechny výhody

To nejlepší od společnosti Philips

Dokonalá ocelová přesnost pro dokonalé vousy

  • Technologie SteelPrecision

  • Snímač PowerAdapt

  • Tříúrovňový ukazatel nabití baterie

Dokonalá přesnost a rovnoměrné výsledky

Dokonalá přesnost a rovnoměrné výsledky

Zastřihovač vousů Philips 9000 využívá zcela novou technologii SteelPrecision, která je tvořena integrovaným kovovým hřebenem a silným břitem. Tento systém se neohýbá jako plastový hřeben bez ohledu na tlak a vždy zajišťuje ty nejrovnoměrnější a nejpřesnější výsledky zastřihování*.

Klouže po pokožce a zajišťuje hladké zastřižení

Klouže po pokožce a zajišťuje hladké zastřižení

Dosáhněte maximálně rovnoměrného zastřižení. Tento zastřihovač vousů pro muže vždy kopíruje obrysy vaší tváře a je opatřen povrchem zabraňujícím tření, který umožňuje snadné a pohodlné klouzání po pokožce.

Ostré kovové břity stříhají přesně a bez tahání

Ostré kovové břity stříhají přesně a bez tahání

Naše celokovové břity zůstanou ostré po celou dobu životnosti. A díky speciální geometrii čepelí zastřihovač vousů 9000 Prestige oholí i ty nejhustší vousy bez tahání.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

137

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

06/10/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výhody

Well build and great finish. Shaving amazingly

Nevýhody

No USB charging option. Travel case does not work as a charger.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Zastřihovač vousů

01/11/2023

Polska

Polska

Ověřený kupující

Super

Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.

Výhody

solidna budowa + działanie

Nevýhody

cena

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

02/03/2023

Polska

Polska

trymer najlepszy jaki miałem, precyzyjny

Długo zastanawiałem się nad zakupem firmy i modelu, jest tego dużo na rynku. zachęciło mnie głównie to, że nie ma miliona nakładek, że jest precyzyjne ustawienie w urządzeniu oraz to, że jest to trymer tylko do brody a nie jak inne do wszystkiego, nawet włosów w nosie. nie przeszkadza mi to, że nie wygala od "0", będzie nakładka z modelu 9820 do precyzyjnego modelowania, to sobie dokupię.

Výhody

W przypadku miękkiego zarostu sprawdza się genialnie, nie ma efektu wystającego niedogolonego zarostu. nawet nakładka do golenia pow. 5,4mm nie powoduje, że zarost ucieka z ostrza. przerabiałem w życiu kilka trymerów i ten wart jest wszystkiego, nawet ceny.

Nevýhody

brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody

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  1. Na základě objektivního testu rovnoměrnosti s detailními obrázky ve své cenové třídě, který prováděla třetí strana