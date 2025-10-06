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Ukončeno
Technologie SteelPrecision
Snímač PowerAdapt
Tříúrovňový ukazatel nabití baterie
Zastřihovač vousů Philips 9000 využívá zcela novou technologii SteelPrecision, která je tvořena integrovaným kovovým hřebenem a silným břitem. Tento systém se neohýbá jako plastový hřeben bez ohledu na tlak a vždy zajišťuje ty nejrovnoměrnější a nejpřesnější výsledky zastřihování*.
Dosáhněte maximálně rovnoměrného zastřižení. Tento zastřihovač vousů pro muže vždy kopíruje obrysy vaší tváře a je opatřen povrchem zabraňujícím tření, který umožňuje snadné a pohodlné klouzání po pokožce.
Naše celokovové břity zůstanou ostré po celou dobu životnosti. A díky speciální geometrii čepelí zastřihovač vousů 9000 Prestige oholí i ty nejhustší vousy bez tahání.
4.7
z 5
137
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Riado
06/10/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výhody
Well build and great finish. Shaving amazingly
Nevýhody
No USB charging option. Travel case does not work as a charger.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Zastřihovač vousů
ktoś z większego miasta
01/11/2023
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Super
Najlepszy trymer jaki miałem. Świetna regulacja. Dobry kąt prowadzenia ostrza. Używam go również do robienia fade-u przy ścinaniu włosów. Możesz samemu uzyskać to co zrobi ci fryzjer.
Výhody
solidna budowa + działanie
Nevýhody
cena
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
AndrePT
02/03/2023
Polska
trymer najlepszy jaki miałem, precyzyjny
Długo zastanawiałem się nad zakupem firmy i modelu, jest tego dużo na rynku. zachęciło mnie głównie to, że nie ma miliona nakładek, że jest precyzyjne ustawienie w urządzeniu oraz to, że jest to trymer tylko do brody a nie jak inne do wszystkiego, nawet włosów w nosie. nie przeszkadza mi to, że nie wygala od "0", będzie nakładka z modelu 9820 do precyzyjnego modelowania, to sobie dokupię.
Výhody
W przypadku miękkiego zarostu sprawdza się genialnie, nie ma efektu wystającego niedogolonego zarostu. nawet nakładka do golenia pow. 5,4mm nie powoduje, że zarost ucieka z ostrza. przerabiałem w życiu kilka trymerów i ten wart jest wszystkiego, nawet ceny.
Nevýhody
brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beard trimmer 9000 Prestige BT9810/15 Trymer do brody
Na základě objektivního testu rovnoměrnosti s detailními obrázky ve své cenové třídě, který prováděla třetí strana