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  • Jeden tah, rovný střih
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  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
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  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih
  • Jeden tah, rovný střih

Ukončeno

Beardtrimmer series 5000Zastřihovač vousů

BT5502/15

4.6
| (229) Recenze | 94% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Jeden tah, rovný střih
Rovnoměrné a přesné zastřižení, jaké chcete, když si pěstujete třídenní strniště či vzhled s krátkými nebo dlouhými vousy. Náš inovativní systém Lift & Trim PRO vousy zvedne, aby byly na úrovni břitů s dvojitým ostřím – k rovnoměrnému zastřižení pak stačí jediné přejetí.
Zobrazit všechny výhody

2x přesnější díky systému Lift & Trim PRO

Jeden tah, rovný střih

  • 5 nacvakávacích hřebenů (2, 3, 5, 7 mm)

  • 2D holicí strojek, kopíruje obrysy tváře

  • 61 min bezdrátového použití / 1 h nabíjení

  • Nástavec na péči o záda

  • Záruka až 5 let

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Zastřihuje rovnoměrně a zachytí i ležící vousy

Strniště nemá žádnou šanci. Systém Lift&Trim Pro zachytí všechny ležící chlupy a zdvihá je směrem k břitům pro zajištění přesného zastřižení. Stále se však jedná o ideální zastřihovač i pro dlouhé vousy.

Samoostřicí břity s nulovou údržbou

Samoostřicí břity s nulovou údržbou

Břity s dvojitým ostřím jsou vhodné i pro to nejhustší ochlupení a garantují přesné okraje a špičkové zastřižení při každém použití. Břity není nutné mazat ani měnit.

Přizpůsobení různým nastavením délky

Přizpůsobení různým nastavením délky

Zastřihujte přesně na požadovanou délku. Stačí otočit přesným číselníkem na jedno ze 40 nastavení délky v rozsahu 0,4–20 mm v krocích po 0,2 mm.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-3620246

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

229

Recenze

94%

Doporučuje tento produkt

29/12/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Super zastřihovač.

Skvělé ovládání, ostrost břitů, výdrž baterie, ergonomie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

24/07/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Velká spokojenost

Výrobek koupen pro manžela. Po mnoha letech se mu rozbil typ s odsáváním vousů (odlomila se mu při čištění západka hlavy). Vzhledem ke spokojenosti se značkou Philips jsem vybrala tuto značku opět. Strojek použitý zatím pouze dvakrát, ale s velkou spokojeností. Prý netahá a "holí" dobře i pod bradou. Výkonný takže oholení je rychlé. Také je moc hezké, že jde po přihlášení na stránkách Philips prodloužit bezplatně záruku na 5 let.

Výhody

Kvalitní přístroj za rozumnou cenu od prověřeného výrobce.

Nevýhody

Nejsou

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

02/07/2025

Česká republika

Česká republika

Philips 5000

Je super ale dost ostré ostří, minule strojky od Philips nebyly tak nabroušene až jsem párkrát zajel pod kůži.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 5000 BT5515/70 Zastřihovač vousů

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  1. Záruka platí až 5 let, včetně dvouleté standardní globální záruky. Další 3 roky lze získat po registraci zařízení do 90 dnů od zakoupení.