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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
Rychlá doprava zdarma na vše
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Břity se zaostřenými hroty
40 nastavení délky
S přesností 0,5 mm
100% vodotěsný
Doba provozu až 70 minut
Samoostřící břity se zaoblenými hroty jsou navrženy tak, aby byly šetrné k pokožce a zajistily pohodlnější zážitek ze zastřihování. Zároveň zůstanou ostré jako první den i bez mazání olejem. Nerezové břity se také snadno čistí.
Přesný číselník zastřihovače umožňuje 40 nastavení délky po krocích 0,5 mm, což vám pomáhá vytvarovat vousy přesně tak, jak potřebujete.
Pokročilé hřebeny Lift& Trim nadzvednou chloupky směrem k břitu a zachytí je při každém průchodu, aby bylo zajištěno účinné a rovnoměrné zastřižení.
4.6
z 5
230
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Status16
10/07/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Plná spokojenost.
Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰
Výhody
Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.
Nevýhody
Nenalezeny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů
Peeteer
16/03/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Přesný a ostrý jako břitva ;)
Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.
Výhody
Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný
Nevýhody
Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Pavel N.
19/02/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Splnil všechna očekávání
- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů
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