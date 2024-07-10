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  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování
  • Rychlé a přesné zastřihování

Beard Trimmer 3000 SeriesÚprava vousů pomocí břitů se zaoblenými hroty

BT3620/15

4.6
| (230) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Rychlé a přesné zastřihování
Rychlost a pohodlí při každém použití. Zaoblené hroty nabízí jemné zastřihování, zatímco samoostřicí ocelové břity urychlují zastřihování tím, že brání opakovaným tahům. A díky 40 nastavením délky dosáhnete přesně požadovaného výsledku.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

Pro rovnoměrné a jemné výsledky

Rychlé a přesné zastřihování

  • Břity se zaostřenými hroty

  • 40 nastavení délky

  • S přesností 0,5 mm

  • 100% vodotěsný

  • Doba provozu až 70 minut

Navrženo pro pohodlnou a účinnou péči o vzhled

Navrženo pro pohodlnou a účinnou péči o vzhled

Samoostřící břity se zaoblenými hroty jsou navrženy tak, aby byly šetrné k pokožce a zajistily pohodlnější zážitek ze zastřihování. Zároveň zůstanou ostré jako první den i bez mazání olejem. Nerezové břity se také snadno čistí.

Vytvarujte své vousy tak přesně, jak potřebujete

Vytvarujte své vousy tak přesně, jak potřebujete

Přesný číselník zastřihovače umožňuje 40 nastavení délky po krocích 0,5 mm, což vám pomáhá vytvarovat vousy přesně tak, jak potřebujete.

Účinné a rovnoměrné zastřihování pro ideální vzhled

Účinné a rovnoměrné zastřihování pro ideální vzhled

Pokročilé hřebeny Lift& Trim nadzvednou chloupky směrem k břitu a zachytí je při každém průchodu, aby bylo zajištěno účinné a rovnoměrné zastřižení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

230

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

2

10/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Plná spokojenost.

Perfektní údržba fousů, přístroj je lehký, baterie mi stačí na dva cykly zastřižení, jednoduché a přesné nastavení délky, celkově příjemné překvapení. Vzhledem k délce nabíjení baterie se mi osvědčilo noční nabíjení. Děkuji za narozeninovou slevu. 🥰

Výhody

Jednoduchost, kvalita, nízká váha přístroje.

Nevýhody

Nenalezeny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3206/14 Zastřihovač vousů

16/03/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Přesný a ostrý jako břitva ;)

Strojek je naprosto přesný a ostrý jako břitva ;) Manipulace hračka a z výsledného oholení jsem byl velice mile překvapený. Použil jsem tedy zatím jen jednou,takže je potřeba doladit přesnou výšku strniště ale určitě to nebude vůbec žádný problém.

Výhody

Lehký,snadno ovladatelný,ostrý a přesný

Nevýhody

Škoda,že není nějak vychytané zachytávání oholených vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

19/02/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnil všechna očekávání

- kompaktní do ruky - výkonný - nastavení délky strniště po 0,5 mm nemá chybu

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Beardtrimmer series 3000 BT3222/14 Zastřihovač vousů

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