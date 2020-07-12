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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Určeno na nohy, tělo, tvář a chodidla
Keramické disky uchopí i jemné chloupky
7 kroků péče o tělo a obličej
+ 7 kusů příslušenství + péče o pleť
Naše epilační hlavice je jedinečná díky tvarovanému keramickému povrchu, který jemně odstraní i ty nejjemnější chloupky a chloupky 4x kratší, než při ošetření voskem. Pomocí rychlejší rotace disku (2 200 ot./min), nyní můžete odstraňovat chloupky rychleji, než kdy dříve.
Mimořádně široká epilační hlavice pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.
Design ověnčený cenami* pro snadné odstranění chloupků
Ocenění
4.4
z 5
286
Recenze
87%
Doporučuje tento produkt
Lucka01
12/07/2020
Česká republika
Epilátor
+ mnoho využití a nástavců k dispozici + zabudované světlo při epilaci - žádné mínusy
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení
12/06/2020
Česká republika
Holení
Zatím jsem zkoušela jen dvakrát, jsem spokojená. Protože mám snížený práh bolesti, tak jsem se celkem bála, jaké to je. No, jako bolí to :D Naštěstí jen ze začátku. Je taky možné, že jsem měla příliš dlouhé chloupky, takže to bolelo víc, protože jakmile mi tam zůstaly už jen takové kratší, jemnější, tak to bylo v pohodě a bylo to téměř až příjemné. Pro upřesnění - zkoušela jsem (zatím?) jen na nohy. Tam, kde mi přišlo, že jsem citilvější (podkolenní jamky, vnitřní strana horní části stehen), tak jsem vyměnila hlavici za holicí planžetu a paráda. Zdá se, že ani k podráždění nedošlo. Těším se, až vyzkouším masážní hlavici a taky kartáček. Zdá se mi ale, že katáček má k použití na obličej příliš tuhé štětinky. Nicméně, rozhodně nelituji koupě. Těším se z toho, že můžu jet na dovolenou (na takovou, co je poměrně mimo komfortní zónu) a nebudu muset řešit, že je ze mě po pár dnech chlupaňa :-)
Výhody
Balení obsahuje všechno, co si přeje každá žena :-)
Nevýhody
Mám lehce obavu, co se kvality týče (nicméně ta je úměrná ceně) - uvnitř jsou jen takové plastíčky. Nejspíš to nebude parťák na desítky let.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Jittu.st
03/06/2020
Česká republika
úžasný, spokojenost
Jsem zátím velice spokojená, starý epilátor od roku 2008 se zasekával, epilátor výborný zastřihávač trošku slabší, ale i tak super, pealing a masage bezvadné a pilnik na chodidla super. A bonus ve formě čističe na obličej - super! Zatím jsem velice spokojená, ale vše ukáže čas.
Výhody
mnoho funkcí, snadné ovládání
Nevýhody
zátím jsem nenašla, uvidíme časem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRP586/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRP586/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
Ocenění IF Design Award 2016
V porovnání s vlastními přístroji uživatelů. Test CLT, Německo N91
Ve srovnání s ručním odlíčením. Data v souboru.