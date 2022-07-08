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3 roky záruky na všechny produkty
Vrácení zboží do 30 dní
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Ukončeno
Holicí strojek s dvojitou planžetou
Pokročilý systém holení
Doba nabíjení 1 hod + rychlé nabíjení
5 kusů příslušenství
Zahnuté vodicí břity jsou o 75 % účinnější než tradiční dámské holicí strojky*. Pod ochrannou planžetou se přizpůsobují tvaru těla pro nejhladší oholení.
Při holení přejíždíte strojkem po kůži a hlava Multiflex s volnými planžetami a ohebným krkem se pohybu přizpůsobuje a udržuje kontakt s pokožkou na optimální úrovni. Dvojitá planžeta zmenšuje riziko vynechání chloupků.
Měkké polstrování na obou stranách holicí hlavy dává při holení pocit jemnosti a hebkosti, a to zvláště v nerovných místech.
Ocenění
4.1
z 5
63
Recenze
80%
Doporučuje tento produkt
Filipska
08/07/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je krásný a skvěle se ovládá
Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Lebrovka
19/04/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Holicí strojek
Na 100 procent DOPORUČUJI JSEM se strojkem NAPROSTO SPOKOJENÁ
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
SusanaB
02/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Holí výborně
Hladké oholení bez podráždění. Konec žiletkám. Snad dlouho vydrží.
Výhody
Kvalitní zpracovaní a bohaté příslušenství.
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024