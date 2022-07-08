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  • Dokonale hladké oholení
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  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
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  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení
  • Dokonale hladké oholení

Ukončeno

SatinShave PrestigeElektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

BRL170/00

4.1
| (63) Recenze | 80% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Dokonale hladké oholení
Vychutnejte si dokonale hladké, pohodlné holení nohou a těla. Náš nejpokročilejší systém holení vám zajistí hedvábně hladkou pokožku bez podráždění. SatinShave Prestige – tak pohodlné, že se můžete holit denně, tak hladké, že nemusíte.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

pomocí našeho nejpokročilejšího systému holení

Dokonale hladké oholení

  • Holicí strojek s dvojitou planžetou

  • Pokročilý systém holení

  • Doba nabíjení 1 hod + rychlé nabíjení

  • 5 kusů příslušenství

Náš nejpokročilejší systém holení pro nejhladší oholení

Náš nejpokročilejší systém holení pro nejhladší oholení

Zahnuté vodicí břity jsou o 75 % účinnější než tradiční dámské holicí strojky*. Pod ochrannou planžetou se přizpůsobují tvaru těla pro nejhladší oholení.

Hlava Multiflex s dvojitou planžetou pro zmenšení rizika vynechaných chloupků

Hlava Multiflex s dvojitou planžetou pro zmenšení rizika vynechaných chloupků

Při holení přejíždíte strojkem po kůži a hlava Multiflex s volnými planžetami a ohebným krkem se pohybu přizpůsobuje a udržuje kontakt s pokožkou na optimální úrovni. Dvojitá planžeta zmenšuje riziko vynechání chloupků.

Měkké polstrování pro pocit mimořádné jemnosti

Měkké polstrování pro pocit mimořádné jemnosti

Měkké polstrování na obou stranách holicí hlavy dává při holení pocit jemnosti a hebkosti, a to zvláště v nerovných místech.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-612378

Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.1

z 5

63

Recenze

80%

Doporučuje tento produkt

08/07/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je krásný a skvěle se ovládá

Vybrala jsem si skvěle. Je lehoučký, jednoduchá ovládání, vypadá dobře a výborně funguje.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

19/04/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holicí strojek

Na 100 procent DOPORUČUJI JSEM se strojkem NAPROSTO SPOKOJENÁ

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

02/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Holí výborně

Hladké oholení bez podráždění. Konec žiletkám. Snad dlouho vydrží.

Výhody

Kvalitní zpracovaní a bohaté příslušenství.

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt SatinShave Prestige BRL170/00 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 