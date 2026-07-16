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Ukončeno
Senzor SmartSkin
4 inteligentní nástavce: tělo, obličej, bikiny, podpaží
Aplikace Lumea IPL
Použití s kabelem i bez něj
Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 8,5 minuty.
Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nástavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.
Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series je naše jediné zařízení IPL s bezdrátovou funkcí pro ještě větší pohodlí. Snadněji se s ním dostanete přesně tam, kam potřebujete, a můžete ho používat kdekoli chcete.
4.6
z 5
2467
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Radegast
16/07/2026
Česká republika
Oblast Bikin luxus funguje nektere casti sice nejsou bezbolestné ale funguje na 100%
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Date of Use 2025-09-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Date of Use 2025-09-02
Zuffiella
29/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Hlavní je trpělivost
Philips Lumea IPL 9000 Series používám od Vánoc 2025, takže už pár měsíců pravidelně jedu. Chloupky mi zatím úplně nezmizely, ale je vidět, že jich roste méně a jsou slabší. Po každém dalším použití mám pocit, že to zase o kousek ustoupí, takže ten efekt tam určitě je, jen to není hotové hned. Používám to skoro všude, jen nohy jsem trochu zanedbala – upřímně, po večerech jsem na to neměla energii, i když to časově není nic hrozného. Ale chystám se na to znovu. Momentálně jsem spíš ve fázi, kdy vidím průběžné výsledky, ale ještě nemůžu říct finální verdikt. Každopádně jsem spokojená s tím, jak se to vyvíjí, a pokračuju dál, protože ten posun tam je. Za mě to není o tom být hned úplně bez chloupků, ale spíš o tom, že jich postupně ubývá a člověk vidí, že to má smysl.
Výhody
Používání je jednoduché a zvládnutelné doma, ošetření není výrazně bolestivé a lze upravit intenzitu. Při pravidelném používání jsou vidět reálné výsledky – chloupky postupně slábnou, ubývají a rostou pomaleji.
Nevýhody
Ošetření zabere čas, hlavně u větších ploch (např. nohy).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Date of Use 2025-12-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Date of Use 2025-12-25
Pokemonka
19/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Funguje výborně
Dostala jsem na vánoce a je opravdu skvělý. Chlupy postupně mizí a nemusím se holit
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL epilátor
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL epilátor
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
Průměrný výsledek redukce chloupků po 12 ošetřeních: 77 % na nohách, 64 % v oblasti třísel, 64 % na podpaží
Při používání podle plánu ošetření, měřeno na nohách, jednotlivé výsledky se mohou lišit
* Při použití podle programu
* * Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.
* * Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.