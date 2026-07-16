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  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ

Ukončeno

Lumea Series 9000IPL epilátor pro odstraňování chloupků

BRI957/00

4.6
| (2467) Recenze | 92% Doporučuje tento produkt
Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
Nejúčinnější IPL - až 6 měsíců hladká pokožka po úplném dokončení cyklu ošetření**. Technologie IPL s funkcí SenseIQ na odstraňování chloupků s dlouhodobým efektem, pro všechny partie těla, v pohodlí domova. Užívejte si hladkou pokožku jako z kosmetického salónu díky osobnímu poradenství prostřednictvím aplikace Philips Lumea IPL.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Užijte si 12 měsíců hladké pokožky bez chloupků*

Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 4 inteligentní nástavce: tělo, obličej, bikiny, podpaží

  • Aplikace Lumea IPL

  • Použití s kabelem i bez něj

Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky

Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky

Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 8,5 minuty.

Šetrnost a pohodlí díky technologii SenseIQ

Šetrnost a pohodlí díky technologii SenseIQ

Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nástavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.

Jediné zařízení Lumea, které nabízí možnost bezdrátového provozu

Jediné zařízení Lumea, které nabízí možnost bezdrátového provozu

Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series je naše jediné zařízení IPL s bezdrátovou funkcí pro ještě větší pohodlí. Snadněji se s ním dostanete přesně tam, kam potřebujete, a můžete ho používat kdekoli chcete.

Technické specifikace

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Recenze

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4.6

z 5

2467

Recenze

92%

Doporučuje tento produkt

16/07/2026

Česká republika

Česká republika

Oblast Bikin luxus funguje nektere casti sice nejsou bezbolestné ale funguje na 100%

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

Date of Use 2025-09-02

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

Date of Use 2025-09-02

29/04/2026

Česká republika

Česká republika

Hlavní je trpělivost

Philips Lumea IPL 9000 Series používám od Vánoc 2025, takže už pár měsíců pravidelně jedu. Chloupky mi zatím úplně nezmizely, ale je vidět, že jich roste méně a jsou slabší. Po každém dalším použití mám pocit, že to zase o kousek ustoupí, takže ten efekt tam určitě je, jen to není hotové hned. Používám to skoro všude, jen nohy jsem trochu zanedbala – upřímně, po večerech jsem na to neměla energii, i když to časově není nic hrozného. Ale chystám se na to znovu. Momentálně jsem spíš ve fázi, kdy vidím průběžné výsledky, ale ještě nemůžu říct finální verdikt. Každopádně jsem spokojená s tím, jak se to vyvíjí, a pokračuju dál, protože ten posun tam je. Za mě to není o tom být hned úplně bez chloupků, ale spíš o tom, že jich postupně ubývá a člověk vidí, že to má smysl.

Výhody

Používání je jednoduché a zvládnutelné doma, ošetření není výrazně bolestivé a lze upravit intenzitu. Při pravidelném používání jsou vidět reálné výsledky – chloupky postupně slábnou, ubývají a rostou pomaleji.

Nevýhody

Ošetření zabere čas, hlavně u větších ploch (např. nohy).

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

Date of Use 2025-12-25

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

Date of Use 2025-12-25

19/04/2026

Česká republika

Česká republika

Funguje výborně

Dostala jsem na vánoce a je opravdu skvělý. Chlupy postupně mizí a nemusím se holit

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL epilátor

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL epilátor

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 

  1. Průměrný výsledek redukce chloupků po 12 ošetřeních: 77 % na nohách, 64 % v oblasti třísel, 64 % na podpaží

  2. Při používání podle plánu ošetření, měřeno na nohách, jednotlivé výsledky se mohou lišit

  3. * Při použití podle programu

  4. * * Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.