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Ukončeno
S technologií SenseIQ
Podpaží, oblast třísel, tělo, tvář
Se senzorem SmartSkin
Použití s kabelem i bez něj
IPL je zkratka pro Intense Pulsed Light (Intenzivní pulzní světlo). Philips Lumea působí na kořínky chloupků jemnými světelnými záblesky, což zanechává kořínky ve fázi nečinnosti. Tím se postupně snižuje počet chloupků, které vám na těle rostou. Opakované používání zanechá vaši pokožku nádherně hladkou a jemnou na dotek. Zabraňování růstu chloupků je bezpečné a šetrné, a to i v citlivých oblastech. Zařízení Philips Lumea je klinicky testováno a bylo vyvinuto společně s dermatology pro snadné a efektivní použití v pohodlí domova.
Objektivní studie ukazují až 92% snížení výskytu chloupků po třech ošetřeních***. Každé dva týdny proveďte první čtyři ošetření a každé čtyři týdny dalších osm ošetření. Po 12 ošetřeních si můžete užívat hladké pokožky bez chloupků po dobu šesti měsíců*.
Zařízení Philips Lumea Prestige je účinné na celé řadě typů chloupků a pokožky. Funguje na přirozeně tmavě blond, hnědé a černé chloupky a na tónech pokožky od velmi bílé po tmavě hnědou. Technologie IPL potřebuje kontrast mezi pigmentem v barvě chloupků a pigmentem v odstínu pokožky, a proto (stejně jako u jiných ošetření na bázi IPL) nelze přístroj Lumea použít k ošetření bílých, šedých, světlých blond nebo zrzavých chloupků. Není vhodné ani pro velmi tmavou pokožku.
Ocenění
4.6
z 5
2467
Recenze
92%
Doporučuje tento produkt
Radegast
16/07/2026
Česká republika
Oblast Bikin luxus funguje nektere casti sice nejsou bezbolestné ale funguje na 100%
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Date of Use 2025-09-02
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Date of Use 2025-09-02
Zuffiella
29/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Hlavní je trpělivost
Philips Lumea IPL 9000 Series používám od Vánoc 2025, takže už pár měsíců pravidelně jedu. Chloupky mi zatím úplně nezmizely, ale je vidět, že jich roste méně a jsou slabší. Po každém dalším použití mám pocit, že to zase o kousek ustoupí, takže ten efekt tam určitě je, jen to není hotové hned. Používám to skoro všude, jen nohy jsem trochu zanedbala – upřímně, po večerech jsem na to neměla energii, i když to časově není nic hrozného. Ale chystám se na to znovu. Momentálně jsem spíš ve fázi, kdy vidím průběžné výsledky, ale ještě nemůžu říct finální verdikt. Každopádně jsem spokojená s tím, jak se to vyvíjí, a pokračuju dál, protože ten posun tam je. Za mě to není o tom být hned úplně bez chloupků, ale spíš o tom, že jich postupně ubývá a člověk vidí, že to má smysl.
Výhody
Používání je jednoduché a zvládnutelné doma, ošetření není výrazně bolestivé a lze upravit intenzitu. Při pravidelném používání jsou vidět reálné výsledky – chloupky postupně slábnou, ubývají a rostou pomaleji.
Nevýhody
Ošetření zabere čas, hlavně u větších ploch (např. nohy).
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Date of Use 2025-12-25
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI977/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Date of Use 2025-12-25
Pokemonka
19/04/2026
Česká republika
Součást promoakce
Funguje výborně
Dostala jsem na vánoce a je opravdu skvělý. Chlupy postupně mizí a nemusím se holit
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL epilátor
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 8000 Series BRI947/00 IPL epilátor
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
Průměrný výsledek redukce chloupků po 12 ošetřeních: 78 % na nohách, 64 % v oblasti třísel, 65 % na podpaží
Měřené na nohách, po 3 ošetřeních, 27 z 55 žen dosáhlo výsledku 92 % nebo více.
* Při použití podle programu
* * Studie provedená v Nizozemí a Rakousku, 56 žen, po třech použitích v podpaží, oblasti třísel a na nohách, po dvou použitích na obličeji
* * * Doba životnosti lampy neprodlužuje celosvětovou 2letou záruku společnosti Philips