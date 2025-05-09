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Ukončeno
Senzor SmartSkin
3 chytré nástavce: na tělo, na obličej, na přesné linie
Aplikace Lumea IPL
Použití s kabelem i bez něj
Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 8,5 minuty.
Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nástavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.
Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series je naše jediné zařízení IPL s bezdrátovou funkcí pro ještě větší pohodlí. Snadněji se s ním dostanete přesně tam, kam potřebujete, a můžete ho používat kdekoli chcete.
4.5
z 5
724
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Čertice
09/05/2025
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Výrobek je super👍
Výrobek opravdu funguje, chloupky přestávají růst.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
mississi
18/04/2025
Česká republika
Moje nejlepší investice
IPL Lumea 9000 jsem koupila v roce 2021 a už po měsících používání jsem se mohla úplně přestat holit. Nejlepší výsledky mám v podpaží, v tříslech a na lýtkách, kde ty chlupky prostě přestaly růst! Stehna trošku vzdorují, možná je to tím, že mám dost pih, nevím. Chloupky se mi pořád drží i na kolenách, ale rostou i tak rozhodně míň. Jinak mám chloupky opravdu tmavé, takže tohle je záchrana. Letos jsem si přes zimu znovu zopakovala doporučený cyklus, ať mám na léto zase hotovo. Výsledný dojem je fantastický a moc všem doporučuji.
Výhody
Funguje! Je jednoduchý na ovládání. Nebolí.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Kešina
28/10/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Prostě funkční!!!
Doporučuji každé,která se už nechce holit.Vydrzet a nevzdal to při prvním použití. Nelituji této investice!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024
Průměrný výsledek redukce chloupků po 12 ošetřeních: 77 % na nohách, 64 % v oblasti třísel, 64 % na podpaží
Při používání podle plánu ošetření, měřeno na nohách, jednotlivé výsledky se mohou lišit
* Při použití podle programu
* * Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.
* * Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.