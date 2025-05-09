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  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
  • Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ

Ukončeno

Lumea Series 9000IPL epilátor pro odstranění chloupků

BRI955/00

4.5
| (724) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ
Naše nejúčinnější IPL - až 6 měsíců hladká pokožka po úplném dokončení cyklu ošetření*. Technologie IPL s funkcí SenseIQ na odstraňování chloupků s dlouhodobým efektem, pro všechny partie těla, v pohodlí domova. Užívejte si hladkou pokožku jako z kosmetického salónu díky osobnímu poradenství prostřednictvím aplikace Philips Lumea IPL.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

s naším nejrychlejší a nejefektivnější IPL

Bezdrátový přístroj a ošetření na míru díky technologii SenseIQ

  • Senzor SmartSkin

  • 3 chytré nástavce: na tělo, na obličej, na přesné linie

  • Aplikace Lumea IPL

  • Použití s kabelem i bez něj

Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky

Při dvou ošetřeních měsíčně uvidíte rychlé výsledky

Ze začátku každé 2 týdny – tedy o polovinu méně často než u ostatních značek. Poté stačí jen drobné úpravy jednou za měsíc. To je vše. Ošetření obou lýtek trvá 8,5 minuty.

Šetrnost a pohodlí díky technologii SenseIQ

Šetrnost a pohodlí díky technologii SenseIQ

Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series nabízí pět snadno nastavitelných intenzit světla. Náš senzor SmartSkin detekuje tón vaší pokožky a pomůže vám najít to nejpohodlnější nastavení. Chytré nástavce přizpůsobí ošetření každé oblasti těla.

Jediné zařízení Lumea, které nabízí možnost bezdrátového provozu

Jediné zařízení Lumea, které nabízí možnost bezdrátového provozu

Přístroj na odstranění chloupků Lumea 9000 Series je naše jediné zařízení IPL s bezdrátovou funkcí pro ještě větší pohodlí. Snadněji se s ním dostanete přesně tam, kam potřebujete, a můžete ho používat kdekoli chcete.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

724

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

09/05/2025

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Výrobek je super👍

Výrobek opravdu funguje, chloupky přestávají růst.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

18/04/2025

Česká republika

Česká republika

Moje nejlepší investice

IPL Lumea 9000 jsem koupila v roce 2021 a už po měsících používání jsem se mohla úplně přestat holit. Nejlepší výsledky mám v podpaží, v tříslech a na lýtkách, kde ty chlupky prostě přestaly růst! Stehna trošku vzdorují, možná je to tím, že mám dost pih, nevím. Chloupky se mi pořád drží i na kolenách, ale rostou i tak rozhodně míň. Jinak mám chloupky opravdu tmavé, takže tohle je záchrana. Letos jsem si přes zimu znovu zopakovala doporučený cyklus, ať mám na léto zase hotovo. Výsledný dojem je fantastický a moc všem doporučuji.

Výhody

Funguje! Je jednoduchý na ovládání. Nebolí.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

28/10/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Prostě funkční!!!

Doporučuji každé,která se už nechce holit.Vydrzet a nevzdal to při prvním použití. Nelituji této investice!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Lumea IPL 9900 Series BRI973/00 IPL epilátor s funkcí SenseIQ

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Upozornění

  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 

  1. Průměrný výsledek redukce chloupků po 12 ošetřeních: 77 % na nohách, 64 % v oblasti třísel, 64 % na podpaží

  2. Při používání podle plánu ošetření, měřeno na nohách, jednotlivé výsledky se mohou lišit

  3. * Při použití podle programu

  4. * * Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.

  5. * * Výpočet při použití na lýtkách, tříslech, podpaží a tváři. Životnost lampy neprodlužuje 2letou celosvětovou záruku společnosti Philips.