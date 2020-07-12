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  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
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  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
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  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků

Ukončeno

Satinelle PrestigeEpilátor pro mokré a suché holení

BRE650/00

4.4
| (286) Recenze | 87% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
Náš nejrychlejší epilátor využívá jedinečné keramické disky, které se otáčí rychleji než kdy dříve a pevně zachytí i jemné a krátké chloupky. Díky ošetření různých částí těla si nyní můžete vychutnat jemnější pokožku před epilací i po ní.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

4 možnosti péče o tělo

Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků

  • Na nohy, tělo a tvář

  • Keram. disky zachytí i jemné chloupky

  • 4 možnosti péče o tělo

  • +8 kusů příslušenství

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Naše epilační hlavice je jedinečná díky tvarovanému keramickému povrchu, který jemně odstraní i ty nejjemnější chloupky a chloupky 4x kratší, než při ošetření voskem. Pomocí rychlejší rotace disku (2 200 ot./min), nyní můžete odstraňovat chloupky rychleji, než kdy dříve.

Mimořádně široká epilační hlavice

Mimořádně široká epilační hlavice

Mimořádně široká epilační hlavice pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.

Design ověnčený cenami*

Design ověnčený cenami* pro snadné odstranění chloupků

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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4.4

z 5

286

Recenze

87%

Doporučuje tento produkt

12/07/2020

Česká republika

Česká republika

Epilátor

+ mnoho využití a nástavců k dispozici + zabudované světlo při epilaci - žádné mínusy

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení

12/06/2020

Česká republika

Česká republika

Holení

Zatím jsem zkoušela jen dvakrát, jsem spokojená. Protože mám snížený práh bolesti, tak jsem se celkem bála, jaké to je. No, jako bolí to :D Naštěstí jen ze začátku. Je taky možné, že jsem měla příliš dlouhé chloupky, takže to bolelo víc, protože jakmile mi tam zůstaly už jen takové kratší, jemnější, tak to bylo v pohodě a bylo to téměř až příjemné. Pro upřesnění - zkoušela jsem (zatím?) jen na nohy. Tam, kde mi přišlo, že jsem citilvější (podkolenní jamky, vnitřní strana horní části stehen), tak jsem vyměnila hlavici za holicí planžetu a paráda. Zdá se, že ani k podráždění nedošlo. Těším se, až vyzkouším masážní hlavici a taky kartáček. Zdá se mi ale, že katáček má k použití na obličej příliš tuhé štětinky. Nicméně, rozhodně nelituji koupě. Těším se z toho, že můžu jet na dovolenou (na takovou, co je poměrně mimo komfortní zónu) a nebudu muset řešit, že je ze mě po pár dnech chlupaňa :-)

Výhody

Balení obsahuje všechno, co si přeje každá žena :-)

Nevýhody

Mám lehce obavu, co se kvality týče (nicméně ta je úměrná ceně) - uvnitř jsou jen takové plastíčky. Nejspíš to nebude parťák na desítky let.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRE650/00 Epilátor pro mokré a suché holení

03/06/2020

Česká republika

Česká republika

úžasný, spokojenost

Jsem zátím velice spokojená, starý epilátor od roku 2008 se zasekával, epilátor výborný zastřihávač trošku slabší, ale i tak super, pealing a masage bezvadné a pilnik na chodidla super. A bonus ve formě čističe na obličej - super! Zatím jsem velice spokojená, ale vše ukáže čas.

Výhody

mnoho funkcí, snadné ovládání

Nevýhody

zátím jsem nenašla, uvidíme časem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRP586/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Prestige BRP586/00 Epilátor pro mokré a suché holení

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  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 

  1. Ocenění IF Design Award 2016