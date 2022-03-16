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  • Pevné uchopení i jemných chloupků
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  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Turntable image 1Turntable image 2Turntable image 3Turntable image 4Turntable image 5Turntable image 6Turntable image 7
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků

Ukončeno

Satinelle AdvancedEpilátor pro mokré a suché holení

BRE630/00

4.6
| (45) Recenze | 95% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Pevné uchopení i jemných chloupků
Rukojeť ve tvaru S pomáhá s péčí po celém těle. Nejširší hlava s keramickými disky provádí epilaci v těsné blízkosti pokožky, kde zvládne uchopit i jemné chloupky a zaručuje tak rychlé a dlouhodobé výsledky. Mokré a suché použití s 5 kusy příslušenství pro přizpůsobení pravidelné péče o vzhled.
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Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Snadné ovládání zaručuje dosažení dlouhodobých výsledků bez námahy

Pevné uchopení i jemných chloupků

  • Na nohy, tělo a tvář

  • 5 kusů příslušenství

  • Bezšňůrový a dobíjecí

  • Rukojeť ve tvaru S

Rukojeť ve tvaru S pro snadnou pohyblivost po celém těle.

Ergonomická rukojeť se snadno drží a výborně se ovládá, takže bez problémů dosáhne po celém těle.

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Jedinečnost naší epilační hlavy spočívá v hrubém keramickém materiálu, který chloupky uchopuje pevně, takže mu nevyklouznou ani ty jemné.

Mimořádně široká epilační hlava

Mimořádně široká epilační hlava

Mimořádně široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.6

z 5

45

Recenze

95%

Doporučuje tento produkt

2

16/03/2022

Polska

Polska

Najlepszy

Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.

Výhody

Dokładny, dobrze goli

Nevýhody

Głośny

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

18/04/2017

Polska

Polska

Depilator dla każdego

Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 