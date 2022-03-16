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3 roky záruky na všechny produkty
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Ukončeno
Na nohy, tělo a tvář
5 kusů příslušenství
Bezšňůrový a dobíjecí
Rukojeť ve tvaru S
Ergonomická rukojeť se snadno drží a výborně se ovládá, takže bez problémů dosáhne po celém těle.
Jedinečnost naší epilační hlavy spočívá v hrubém keramickém materiálu, který chloupky uchopuje pevně, takže mu nevyklouznou ani ty jemné.
Mimořádně široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.
Ocenění
4.6
z 5
45
Recenze
95%
Doporučuje tento produkt
Dzlotek
16/03/2022
Polska
Najlepszy
Mój ulubiony depilator, niestety nadszedł czas na wymianę. Nie mogę nigdzie znaleźć głowicy depilatora na wymianę. Mąż uwielbia nakładkę do golenia, lepsza niż jakakolwiek maszynka.
Výhody
Dokładny, dobrze goli
Nevýhody
Głośny
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
MagdalenaL
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
staraeda
18/04/2017
Polska
Depilator dla każdego
Bardzo poręczny,niewielki depilator.Podoba mi się ,że mogę go używać na sucho ale też na mokro.Na takim używaniu w wannie najbardziej mi zależało.Wychwytuje nawet bardzo krótkie włoski.Mogę pozbywać się owłosienia z całego ciała nie tylko nóg.A większość dostępnych na rynku depilatorów głownie służy do depilowania nóg.A ja mam większe potrzeby depilacyjne.Mogę go wszystkim polecić bardzo dobre urządzenie w przystępnej cenie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE630/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024