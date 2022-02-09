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  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
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  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
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  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
  • Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků

Ukončeno

Satinelle AdvancedEpilátor pro mokré a suché holení

BRE620/00

4.4
| (526) Recenze | 86% Doporučuje tento produkt

1 Ocenění

Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků
Náš nejrychlejší epilátor využívá jedinečné keramické disky, které se otáčí rychleji než kdy dříve a pevně uchopí i jemné a krátké chloupky. Užijte si saténově hladkou pokožku, která vydrží celé týdny, a vyzkoušejte metody odstranění chloupků šité na míru pro ošetření různých oblastí těla.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

2 možnosti odstranění chloupků

Naše nejrychlejší epilace i těch nejjemnějších chloupků

  • Na nohy a tělo

  • Keramické disky uchopí i jemné chloupky

  • Rukojeť ve tvaru S

  • +3 kusy příslušenství

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Naše epilační hlavice je jedinečná díky tvarovanému keramickému povrchu, který jemně odstraní i ty nejjemnější chloupky a chloupky 4x kratší, než při ošetření voskem. Pomocí rychlejší rotace disku (2 200 ot./min), nyní můžete odstraňovat chloupky rychleji, než kdy dříve.

Mimořádně široká epilační hlava

Mimořádně široká epilační hlava

Mimořádně široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.

První epilátor s rukojetí ve tvaru S

Ergonomická rukojeť ve tvaru S se snadno ovládá a dosáhne po celém těle díky přirozenému, přesnému pohybu.

Technické specifikace

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Ocenění

  • Award image AWARD-612378

Recenze

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4.4

z 5

526

Recenze

86%

Doporučuje tento produkt

09/02/2022

Česká republika

Česká republika

Epilátor, který oholí

Dobře se drží, dá se použit i ve sprše i na sucho. Bohužel je třeba trosku ho nasměrovat ve směru růstu chloupků.

Výhody

Lehký, dobře se drží, rychlý

Nevýhody

Žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení

29/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý společník pro každou ženu

Tento produkt jsem před delší dobou zakoupila na doporučení své kamarádky a rozhodně nelituji. Kromě toho, že má krásný, elegantní vzhled a je lehce uchopitelný a snadno ovladatelný má další skvělé funkce. Snadno a rychle se s ním dá oholit, ale já osobně preferuji jeho použití pro depilaci. S ním je totiž rychlá a lehce bolestivá pouze při prvním použití, po každém dalším použití je bolest menší. Často používám nástavec na napínání kůže, který bolestivost ještě více zmírňuje. Nejlepší vlastnost výrobku za mě je ta, že výrobek můžu používat bez zapojení do elektřiny a jeho nabíjení je velmi rychlé. Další skvělou výhodou je světlo, díky kterému je vidět na každý nechtěný chloupek a proto je jednodušší docílit chtěného výsledku.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení

19/05/2020

Česká republika

Česká republika

Perfektní úchop, velmi dobře holí

Perfektní holení za sucha i mokra. Zvládne i chloupky nad horním rtem.

Výhody

Kvalita, dostatek prislusenstvi

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor pro mokré a suché holení

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  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 