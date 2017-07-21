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  • Pevné uchopení i jemných chloupků
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  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
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  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků
  • Pevné uchopení i jemných chloupků

Ukončeno

Satinelle AdvancedEpilátor pro mokré a suché holení

BRE610/00

3.3
| (31) Recenze

1 Ocenění

Pevné uchopení i jemných chloupků
Rukojeť ve tvaru S pomáhá s péčí po celém těle. Nejširší hlava s keramickými disky provádí epilaci v těsné blízkosti pokožky, kde zvládne uchopit i jemné chloupky a zaručuje tak rychlé a dlouhodobé výsledky. Mokré a suché použití s 1 kusem příslušenství.
Zobrazit všechny výhody
Lumea No 1 Product Feature Icon

Světová jednička v IPL technologii1, 15 let hebké pokožky a sebevědomí s Philips Lumea

Snadné ovládání zaručuje dosažení dlouhodobých výsledků bez námahy

Pevné uchopení i jemných chloupků

  • Na nohy, tělo a tvář

  • 1 příslušenství

  • Bezšňůrový a dobíjecí

  • Rukojeť ve tvaru S

Rukojeť ve tvaru S pro snadnou pohyblivost po celém těle.

Ergonomická rukojeť se snadno drží a výborně se ovládá, takže bez problémů dosáhne po celém těle.

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Epilační hlava z jedinečného keramického materiálu pro lepší uchopení

Jedinečnost naší epilační hlavy spočívá v hrubém keramickém materiálu, který chloupky uchopuje pevně, takže mu nevyklouznou ani ty jemné.

Mimořádně široká epilační hlava

Mimořádně široká epilační hlava

Mimořádně široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.

Technické specifikace

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Ocenění

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.3

z 5

31

Recenze

2

21/07/2017

Polska

Polska

Spełnia moje oczekiwania

Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

17/08/2016

Polska

Polska

Depilator dla każdej kobiety

Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

21/07/2016

Polska

Polska

Depilator godny polecenia

Plusy: - precyzyjne usuwanie włosków, - wygodny uchwyt i boki antypoślizgowe, - miła dla ciała końcówka masująca, - lampka dobrze podświetla depilowaną powierzchnię, - proste w użyciu zasilanie akumulatorowe i długo pracujący akumulator - dobrze sprawdza się przy depilacji nóg na mokro, - prosty w użyciu i lekki Minusy: - słabo sprawdza się przy depilacji pach (boli) - precyzyjniej usuwa tylko dłuższe włoski.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro

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  1. Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024 