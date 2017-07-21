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Ukončeno
BRE610/00
Na nohy, tělo a tvář
1 příslušenství
Bezšňůrový a dobíjecí
Rukojeť ve tvaru S
Ergonomická rukojeť se snadno drží a výborně se ovládá, takže bez problémů dosáhne po celém těle.
Jedinečnost naší epilační hlavy spočívá v hrubém keramickém materiálu, který chloupky uchopuje pevně, takže mu nevyklouznou ani ty jemné.
Mimořádně široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.
Ocenění
3.3
z 5
31
Recenze
Danusia13
21/07/2017
Polska
Spełnia moje oczekiwania
Depilator na miarę 21 wieku.Bardzo cichutki i delikatny.Jego atutem jest smukła rączka i podświetlenie. Sprawnie usuwa nawet maleńkie włoski. Jak dla mnie najbardziej sprawdził się na nogach gdyż jego głowica jest pod nie idealnie wyprofilowana.Z okolicami bikini i paszkami gorzej gdyż to wyprofilowanie utrudnia mu nie co pracę w tych miejscach.Poleciłabym głównie do nóg.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
agusia26814
17/08/2016
Polska
Depilator dla każdej kobiety
Chyba jako jedyny depilator depiluje bez bólu i podrażnień.Niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt nie tylko idealnie pasują do kobiecej dłoni,ale również zapewniają bardziej precyzyjne prowadzenie urządzenia po ciele.Ceramiczne pensetki delikatnie ale skutecznie pozbywają się włosków,a dzięki nakładce masującej depilacja jest bezbolesna.Dodatkowo dzięki wbudowanej lampce depilacja jest bardziej dokładna.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
zieba
21/07/2016
Polska
Depilator godny polecenia
Plusy: - precyzyjne usuwanie włosków, - wygodny uchwyt i boki antypoślizgowe, - miła dla ciała końcówka masująca, - lampka dobrze podświetla depilowaną powierzchnię, - proste w użyciu zasilanie akumulatorowe i długo pracujący akumulator - dobrze sprawdza się przy depilacji nóg na mokro, - prosty w użyciu i lekki Minusy: - słabo sprawdza się przy depilacji pach (boli) - precyzyjniej usuwa tylko dłuższe włoski.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE610/00 Depilator do użytku na sucho i na mokro
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024