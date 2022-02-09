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Ukončeno
Na nohy a tělo
Keramické disky uchopí i jemné chloupky
Rukojeť ve tvaru S
Bezdrátové a nabíjecí
Naše epilační hlavice je jedinečná díky tvarovanému keramickému povrchu, který jemně odstraní i ty nejjemnější chloupky a chloupky 4x kratší, než při ošetření voskem. Pomocí rychlejší rotace disku (2 200 ot./min), nyní můžete odstraňovat chloupky rychleji, než kdy dříve.
Mimořádně široká epilační hlava pokryje jedním pohybem větší část pokožky a tím odstraňuje chloupky rychleji.
Ergonomická rukojeť ve tvaru S se snadno ovládá a dosáhne po celém těle díky přirozenému, přesnému pohybu.
Ocenění
4.4
z 5
526
Recenze
86%
Doporučuje tento produkt
Kasenka
09/02/2022
Česká republika
Epilátor, který oholí
Dobře se drží, dá se použit i ve sprše i na sucho. Bohužel je třeba trosku ho nasměrovat ve směru růstu chloupků.
Výhody
Lehký, dobře se drží, rychlý
Nevýhody
Žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
29/05/2020
Česká republika
Skvělý společník pro každou ženu
Tento produkt jsem před delší dobou zakoupila na doporučení své kamarádky a rozhodně nelituji. Kromě toho, že má krásný, elegantní vzhled a je lehce uchopitelný a snadno ovladatelný má další skvělé funkce. Snadno a rychle se s ním dá oholit, ale já osobně preferuji jeho použití pro depilaci. S ním je totiž rychlá a lehce bolestivá pouze při prvním použití, po každém dalším použití je bolest menší. Často používám nástavec na napínání kůže, který bolestivost ještě více zmírňuje. Nejlepší vlastnost výrobku za mě je ta, že výrobek můžu používat bez zapojení do elektřiny a jeho nabíjení je velmi rychlé. Další skvělou výhodou je světlo, díky kterému je vidět na každý nechtěný chloupek a proto je jednodušší docílit chtěného výsledku.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE640/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Jaňula21
19/05/2020
Česká republika
Perfektní úchop, velmi dobře holí
Perfektní holení za sucha i mokra. Zvládne i chloupky nad horním rtem.
Výhody
Kvalita, dostatek prislusenstvi
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Satinelle Advanced BRE635/00 Epilátor pro mokré a suché holení
Zdroj: Market leader research institute, maloobchodní hodnota MAT prosinec 2024