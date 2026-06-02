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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
Jedinečná technologie pro vaše vlasy
Vlasy si uchovají přirozenou pevnost*
Udrží až 70% přirozenou vlhkost vlasů**
4krát více iontů pro lesklé vlasy***
Technologie SenseIQ pro žehlení vlasů na míru. Vnímá. Aktivní digitální senzor měří teplotu vašich vlasů více než 20 000krát během jedné úpravy účesu. Přizpůsobí se. Inteligentní mikroprocesor automaticky upravuje teplotu, aby se zabránilo přehřátí vlasů. Pečuje. Naše technologie snímání teploty a její přizpůsobení chrání vlasy při úpravě účesu a uchová až 70 % jeho přirozené vlhkosti**.
Je dokázáno, že žehlička na vlasy s technologií SenseIQ uchová až 93 % síly vašich vlasů*. Zajistí, že vaše vlasy budou uvnitř vždy zdravé a na pohled elegantní a lesklé.
Se systémem Tetra Ionic vaše vlasy pocítí obohacující iontovou péči. Patentovaný design uvolňuje miliony iontů pomocí 4 speciálních trysek umístěných po obou stranách žehličky. Pečující molekuly odstraňují statickou elektřinu, eliminují zacuchání a dodají vašim vlasům dokonalý lesk.
4.7
z 5
591
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
Lolinka20
02/06/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Žehlička je skvělá!
Neničí vlasy. Je rychle nahřátá a skvěle se s žehličkou pracuje. Ma perfektní obal a i platový kryt. Mohu vřele doporučit.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ
Date of Use 2026-05-05
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ
Date of Use 2026-05-05
ZdencaB.
02/03/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Rychlá úprava, zdraví vzhled
Mám od přírody hrubé, drsné a kudrnaté vlasy. Používáním jiných žehliček vůbec nevypadaly hezky a úprava trvala dlouho. Používáním žehličky Philips IQ je úprava jednoduchá, rychlá a vlasy vypadají opravdu zdravěji.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ
Zdeni80
03/04/2024
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Spokojenost :)
S produktem jsem celkově spokojená. Žehlička vlasy krásně narovná a nevysušuje, vlasy zůstávají hebké a krásně lesklé. Oproti předchozí profesionální žehličce strávím žehlením vlasů poloviční čas. Malé minus je to, že je větší a hůře se s ní vlasy vlní, dělá velké volné vlny, takže asi né úplně vhodné pro kratší vlasy, v případě, pokud si je budete chtít vlnit.
Výhody
Snadnost použití, rychlé,nahřátí, různé režimy dle typu vlasů, používám program Gentle a krásně vyžehlí i při něm.
Nevýhody
Větší rozměr (oproti mojí předchozí žehličce), takže se s ní méně dobře tvoří vlny,
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ
Režim SenseIQ při 200 °C, průměrné výsledky
Režim SenseIQ při 170 °C
* oproti modelu Philips HP8372