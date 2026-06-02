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  • Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s technologií SenseIQ
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  • Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s technologií SenseIQ
  • Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s technologií SenseIQ
  • Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s technologií SenseIQ
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  • Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s technologií SenseIQ
  • Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s technologií SenseIQ

Ukončeno

Series 8000Žehlička na vlasy

BHS830/00

4.7
| (591) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s technologií SenseIQ
Představujeme chytrou žehličku na vlasy od Philips s technologií SenseIQ, která byla navržena tak, aby vlasům zachovala jejich přirozenou vlhkost. Výsledek? Silné vlasy a zdravý lesk po každém použití.
Zobrazit všechny výhody

90 dní záruka vrácení peněz

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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Vlasy si uchovají až 93 % své přirozené elasticity a pevnosti*

Žehlení vlasů vám přizpůsobené na míru s technologií SenseIQ

  • Jedinečná technologie pro vaše vlasy

  • Vlasy si uchovají přirozenou pevnost*

  • Udrží až 70% přirozenou vlhkost vlasů**

  • 4krát více iontů pro lesklé vlasy***

Žehlení vlasů na míru

Žehlení vlasů na míru

Technologie SenseIQ pro žehlení vlasů na míru. Vnímá. Aktivní digitální senzor měří teplotu vašich vlasů více než 20 000krát během jedné úpravy účesu. Přizpůsobí se. Inteligentní mikroprocesor automaticky upravuje teplotu, aby se zabránilo přehřátí vlasů. Pečuje. Naše technologie snímání teploty a její přizpůsobení chrání vlasy při úpravě účesu a uchová až 70 % jeho přirozené vlhkosti**.

Vlasy zůstanou silné

Vlasy zůstanou silné

Je dokázáno, že žehlička na vlasy s technologií SenseIQ uchová až 93 % síly vašich vlasů*. Zajistí, že vaše vlasy budou uvnitř vždy zdravé a na pohled elegantní a lesklé.

Systém Tetra Ionic pro lesklé vlasy

Systém Tetra Ionic pro lesklé vlasy

Se systémem Tetra Ionic vaše vlasy pocítí obohacující iontovou péči. Patentovaný design uvolňuje miliony iontů pomocí 4 speciálních trysek umístěných po obou stranách žehličky. Pečující molekuly odstraňují statickou elektřinu, eliminují zacuchání a dodají vašim vlasům dokonalý lesk.

Technické specifikace

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Recenze

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4.7

z 5

591

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

02/06/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Žehlička je skvělá!

Neničí vlasy. Je rychle nahřátá a skvěle se s žehličkou pracuje. Ma perfektní obal a i platový kryt. Mohu vřele doporučit.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ

Date of Use 2026-05-05

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ

Date of Use 2026-05-05

02/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Rychlá úprava, zdraví vzhled

Mám od přírody hrubé, drsné a kudrnaté vlasy. Používáním jiných žehliček vůbec nevypadaly hezky a úprava trvala dlouho. Používáním žehličky Philips IQ je úprava jednoduchá, rychlá a vlasy vypadají opravdu zdravěji.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ

03/04/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Spokojenost :)

S produktem jsem celkově spokojená. Žehlička vlasy krásně narovná a nevysušuje, vlasy zůstávají hebké a krásně lesklé. Oproti předchozí profesionální žehličce strávím žehlením vlasů poloviční čas. Malé minus je to, že je větší a hůře se s ní vlasy vlní, dělá velké volné vlny, takže asi né úplně vhodné pro kratší vlasy, v případě, pokud si je budete chtít vlnit.

Výhody

Snadnost použití, rychlé,nahřátí, různé režimy dle typu vlasů, používám program Gentle a krásně vyžehlí i při něm.

Nevýhody

Větší rozměr (oproti mojí předchozí žehličce), takže se s ní méně dobře tvoří vlny,

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 8000 Series BHS838/00 Žehlička na vlasy s technologií SenseIQ

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Upozornění

  1. Režim SenseIQ při 200 °C, průměrné výsledky

  2. Režim SenseIQ při 170 °C

  3. * oproti modelu Philips HP8372