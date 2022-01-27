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  • Blýskněte se svým účesem
  • Blýskněte se svým účesem
  • Blýskněte se svým účesem
  • Blýskněte se svým účesem
  • Blýskněte se svým účesem
  • Blýskněte se svým účesem
  • Blýskněte se svým účesem
  • Blýskněte se svým účesem
  • Blýskněte se svým účesem
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Ukončeno

StraightCareŽehlička na vlasy Vivid Ends

BHS675/00

4.8
| (163) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Blýskněte se svým účesem
Žehlička na vlasy Vivid ends je naší první žehličkou, která je navržena tak, aby ochránila vaše citlivé konečky. Díky naší špičkové technologii SplitStop získáte nádherně upravené vlasy se zdravě vypadajícími konečky!
Zobrazit všechny výhody
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Až 95 % konečků bez roztřepení*

Blýskněte se svým účesem

  • s technologií SplitStop

  • pro prevenci roztřepených konečků

  • Ionizační technologie

  • Napuštění keratinem

Technologie SplitStop pro dokonalou prevenci roztřepených konečků

Technologie SplitStop pro dokonalou prevenci roztřepených konečků

Naším tajemstvím dokonalé ochrany před roztřepenými konečky je nová technologie SplitStop. Je to jedinečná kombinace snímače UniTemp a hladkých keramických destiček, které společně dbají na zdraví vašich vlasů. Snímač UniTemp vlasy ochrání před nadměrným teplem a tvarovací destičky zaručí minimální tření, takže dokonale zabrání třepení konečků.

Snímač UniTemp pro krásně tvarovaný účes s menším množstvím tepla

Snímač UniTemp pro krásně tvarovaný účes s menším množstvím tepla

Snímač UniTemp ochrání vaše vlasy před nadměrným teplem a zajistí, aby se jim dostalo stálejší tvarovací teploty pro lepší výsledky. Stejných výsledků dosáhnete i při nastavení s teplotou o 20 °C nižší**. Vytvořte si dokonalý účes se zdravě vyhlížejícími konečky plnými života.

Napuštění keratinem pro lepší péči

Napuštění keratinem pro lepší péči

Keratin je základní složkou vlasů, díky které jsou silné, zdravé a skvěle vypadají. Keramika je obohacena o keratin a zajistí tak vašim vlasům ještě lepší péči.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

163

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

2

27/01/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dobra kvalita za dobrou cenu

Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty

Výhody

Cena kvalita

Nevýhody

Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

04/05/2021

Česká republika

Česká republika

Žehlička dělá krásné vlasy!

Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.

Nevýhody

Žádné nevidím

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

29/05/2020

Česká republika

Česká republika

S výrobkem jsem naprosto spokojená

S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.

Výhody

Napuštění keratinem

Nevýhody

Žádné

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends

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Upozornění

  1. po 2 letech simulovaného použití při narovnávání při teplotě 200 °C na průměrných evropských vlasech bez roztřepených konečků

  2. teplota vlasů a spotřebitelský test ve srovnání s modelem HP8344