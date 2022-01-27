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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
s technologií SplitStop
pro prevenci roztřepených konečků
Ionizační technologie
Napuštění keratinem
Naším tajemstvím dokonalé ochrany před roztřepenými konečky je nová technologie SplitStop. Je to jedinečná kombinace snímače UniTemp a hladkých keramických destiček, které společně dbají na zdraví vašich vlasů. Snímač UniTemp vlasy ochrání před nadměrným teplem a tvarovací destičky zaručí minimální tření, takže dokonale zabrání třepení konečků.
Snímač UniTemp ochrání vaše vlasy před nadměrným teplem a zajistí, aby se jim dostalo stálejší tvarovací teploty pro lepší výsledky. Stejných výsledků dosáhnete i při nastavení s teplotou o 20 °C nižší**. Vytvořte si dokonalý účes se zdravě vyhlížejícími konečky plnými života.
Keratin je základní složkou vlasů, díky které jsou silné, zdravé a skvěle vypadají. Keramika je obohacena o keratin a zajistí tak vašim vlasům ještě lepší péči.
4.8
z 5
163
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Lucy:)
27/01/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Dobra kvalita za dobrou cenu
Super zehlicka na vlasy, jedina vec, kt.bych zmenila je cast kde se zehlicka drzi, nekdy si priskripnu prsty
Výhody
Cena kvalita
Nevýhody
Ergonomicka cast / drzeni pri zehleni
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Doulovka
04/05/2021
Česká republika
Žehlička dělá krásné vlasy!
Větší plocha pro žehlení umožňuje brát větší prameny vlasů najednou. Žehlička je pohodlná do ruky, netahá a nevysušuje vlasy jako moje stará žehlička. Koupila bych znovu.
Nevýhody
Žádné nevidím
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Sinfi
29/05/2020
Česká republika
S výrobkem jsem naprosto spokojená
S touto žehličkou jsem naprosto spokojená. Je napouštěná keratinem, takže je velice šetrná. Vlasy jsou po vyžehlení krásně hladké, rovné a dlouho drží žádoucí tvar. Za mě určitě doporučuji.
Výhody
Napuštění keratinem
Nevýhody
Žádné
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
Tato recenze byla vytvořena pro produkt StraightCare BHS677/00 Žehlička na vlasy Sublime Ends
po 2 letech simulovaného použití při narovnávání při teplotě 200 °C na průměrných evropských vlasech bez roztřepených konečků
teplota vlasů a spotřebitelský test ve srovnání s modelem HP8344