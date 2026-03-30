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  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů
  • Snadná úprava vlasů

Ukončeno

3000 SeriesSada pro styling vlasů

BHP398/00

4.8
| (433) Recenze | 96% Doporučuje tento produkt
Snadná úprava vlasů
Unikátně navržený nástavec ThermoProtect efektivně mísí teplý a chladný vzduch, ideální pro každodenní péči.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Snadná úprava vlasů

  • 1 600 W

  • Nástavec ThermoProtect

  • Destičky napuštěné keratinem

Vysoušení s výkonem 1 600 W

Vysoušení s výkonem 1 600 W

Tento fén s výkonem 1 600 W vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a přináší nádherné výsledky každý den.

Nástavec ThermoProtect

Nástavec ThermoProtect

Unikátně navržený nástavec ThermoProtect efektivně mísí teplý a chladný vzduch, ideální pro každodenní péči. Sníží teplotu o 15°C, a přesto vlasy vysuší rychle.

Sklopná rukojeť pro snadné skladování

Sklopná rukojeť pro snadné skladování

Kompaktní provedení se sklopnou rukojetí usnadňuje balení a skladování, takže si fén můžete vzít kamkoli.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

433

Recenze

96%

Doporučuje tento produkt

30/03/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Dobrý poměr cena x výkon

Velmi dobrý poměr ceny x výkon, na trvanlivost si ještě musím počkat. Koupila jsem jeden domů, a po vyzkoušení koupila i druhý na chalupu. Vyhovují mi všechny tři nástavce. Asi bych vylepšila rukojeť, aby byla ergonomičtější a neklouzala z ruky.

Výhody

Dobrý výkon za dobrou cenu, tři nástavce, dvě rychlosti a volitelná teplota

Nevýhody

Chtělo by to lepší rukojeť

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD360/20 Fén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD360/20 Fén

23/02/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funguje

Silný výkon, slušná cena ve výprodeji -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Výhody

cena

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD351/10 Vysoušeč vlasů

22/06/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

skvělý vysoušeč

Tento vysoušeč je za skvělou cenu. Hlavní výhodou je sklopná rukojěť, takže se dá dobře uložit do šuplíku. Nástavce postačují.

Výhody

sklopná rukojeť

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD308/10 Fén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 3000 BHD308/10 Fén

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu