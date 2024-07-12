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  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
  • Rychlé vysoušení bez poškození teplem**

Series 5000Fén

BHD510/00

4.8
| (826) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Rychlé vysoušení bez poškození teplem**
Díky aktivní regulaci teploty vzduchu ve vysoušeči na optimální úroveň poskytuje technologie ThermoShield dokonalou ochranu před poškozením vlivem tepla.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

s technologií ThermoShield

Rychlé vysoušení bez poškození teplem**

  • 2300 W

  • Technologie ThermoShield

  • 4x více ionizační péče*

  • 3 nast. teploty a 2 nast. rychlosti

Technologie ThermoShield pro dokonalou ochranu před vlivem tepla

Technologie ThermoShield pro dokonalou ochranu před vlivem tepla

Senzor aktivně optimalizuje a reguluje teplotu vzduchu, a chrání tak vaše vlasy před poškozením** způsobeným vlivem nadměrné teploty. S technologií ThermoShield si užijete vysoušení bez stresu.

O 20 %*** rychlejší vysoušení díky výkonnému proudu vzduchu 2 300 W

O 20 %*** rychlejší vysoušení díky výkonnému proudu vzduchu 2 300 W

Díky příkonu 2 300 W zrychluje silnější proud vzduchu vysoušení o 20 %** a přitom vaše vlasy stále chrání.

Díky výkonnému motoru dosahuje rychlost vzduchu až 110 km/h****

Díky výkonnému motoru dosahuje rychlost vzduchu až 110 km/h****

Vysoce výkonný motor tohoto vysoušeče vlasů byl vyvinut pro profesionální trh. Rychlost vzduchu díky němu dosahuje až 110 km/h****, což zajišťuje rychlé vysoušení a působivou úpravu účesu.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

826

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

12/07/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Series 5000 BHD504/00 Vysoušeč vlasů

Neelektrizuje vlasy. Výhoda prodloužené záruky po registraci Rychle suší. Studený vzduch Krásný vzhled. Vlasy jsou krásně lehké a nadýchané Možnost nastavení teploty i rychlosti

Výhody

Super výrobek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHD504/00 Fén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHD504/00 Fén

22/05/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Funkčnost

Cenově dostupný, cena x poměr x výkon 👍 Vřele doporučuji

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHD530/00 Fén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Series 5000 BHD530/00 Fén

22/04/2024

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

spokojnost

dobra kvalita za dobru cenu Vysusi vlasy a neelektrizuje ich. Plzs rychlejsie vysusenie vlasov a to aj bez nutnosti pouzit turbo mod. Hlavica sa nasadzuje nacvsknutim co sa mi nepaci lebo pri odcvakavani mam pocit ze ju urvem :D

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 Series BHD538/30 Fén

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt 5000 Series BHD538/30 Fén

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Upozornění

  1. ve srovnání s modelem BHD350 nastaveným na maximální výkon

  2. s využitím technologie ThermoShield

  3. * ve srovnání se základním vysoušečem

  4. * * Testováno v laboratoři společnosti Philips s nástavcem a nastavením na maximální výkon