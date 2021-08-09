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  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
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  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
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  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
  • Rychlé schnutí, menší spotřeba energie

Ukončeno

DryCare EssentialÚsporný vysoušeč vlasů

BHD029/00

4.8
| (79) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Rychlé schnutí, menší spotřeba energie
Vysoušeč Philips DryCare Essential je vybaven inovativním designem foukače, jehož výkon lze při příkonu 1600 W srovnat s vysoušeči s 2100 W.*
Zobrazit všechny výhody

Rychlé schnutí, menší spotřeba energie

  • DryCare Essential

  • Ionizační

Výkon 2100 W při příkonu 1600 W

Výkon 2100 W při příkonu 1600 W

Nový design foukače vám umožní dosáhnout výkonu, který lze při příkonu 1600 W srovnat s vysoušeči s 2100 W (míra vysoušení přibližně 5 g/min). To se rovná úspoře energie ve výši 23 %*

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Úprava pomocí iontů pro lesklé vlasy bez zacuchání

Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem jsou hladké vlasy bez zacuchání, které se nádherně lesknou.

Nižší riziko přehřátí díky technologii rovnoměrné distribuce tepla (EHD)

Nižší riziko přehřátí díky technologii rovnoměrné distribuce tepla (EHD)

Funkce rovnoměrné distribuce tepla znamená, že vysoušeč používá jedinečně navržený výstup vzduchu k zajištění toho, aby teplo bylo distribuováno velmi rovnoměrně i při vysokých teplotách, a tím brání poškození ohřívaných míst. Vlasy jsou tak dokonale chráněny před přehřátím a zůstanou zdravé a lesklé.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

79

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

3

09/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

VÝBORNÝ

Fén mi zcela vyhovuje. Za málo peněz hodně muziky ;-)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů

16/11/2020

Polska

Polska

Rewelacja!

Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!

Výhody

Oszczędność

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

09/07/2019

Polska

Polska

bardzo dobry produkt

duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka

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Upozornění

  1. v porovnání s vysoušečem Philips (HP8230, IEC61855) o výkonu 2100 W