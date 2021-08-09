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Ukončeno
DryCare Essential
Ionizační
Nový design foukače vám umožní dosáhnout výkonu, který lze při příkonu 1600 W srovnat s vysoušeči s 2100 W (míra vysoušení přibližně 5 g/min). To se rovná úspoře energie ve výši 23 %*
Pečujte o své vlasy úpravou pomocí ionizační technologie. Nabité záporné ionty redukují vytváření statické energie, upravují účes a uhlazují vlasové kutikuly, čímž umocňují záři a lesk vlasů. Výsledkem jsou hladké vlasy bez zacuchání, které se nádherně lesknou.
Funkce rovnoměrné distribuce tepla znamená, že vysoušeč používá jedinečně navržený výstup vzduchu k zajištění toho, aby teplo bylo distribuováno velmi rovnoměrně i při vysokých teplotách, a tím brání poškození ohřívaných míst. Vlasy jsou tak dokonale chráněny před přehřátím a zůstanou zdravé a lesklé.
4.8
z 5
79
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Romanelo2
09/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
VÝBORNÝ
Fén mi zcela vyhovuje. Za málo peněz hodně muziky ;-)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Úsporný vysoušeč vlasů
MrLukasPL
16/11/2020
Polska
Rewelacja!
Rewelacja za niską cenę! Nie niszczy włosów. Oszczędna!
Výhody
Oszczędność
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Gosia7107
09/07/2019
Polska
bardzo dobry produkt
duża moc suszenia, łatwość obsługi, ciche działanie wentylatora, szybkie suszenie.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt DryCare Essential BHD029/00 Wydajna energetycznie suszarka
v porovnání s vysoušečem Philips (HP8230, IEC61855) o výkonu 2100 W