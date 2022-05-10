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  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy
  • Snadná péče pro vaše vlasy

Ukončeno

EssentialCareVysoušeč

BHC010/10

4.8
| (68) Recenze | 97% Doporučuje tento produkt
Snadná péče pro vaše vlasy
Nový fén Philips Essential Care je hezký, kompaktní a výkonný. Výkon 1 200 W vám umožní vysušit vlasy rychle a šetrně. Flexibilní nastavení péče jsou navržena tak, aby splňovala různé nároky na vysoušení a současně zajistila lepší péči.
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SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.

Snadná péče pro vaše vlasy

  • 1 200 W

  • Kompaktní

Sklopná rukojeť pro snadné přenášení

Sklopná rukojeť pro snadné přenášení

Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze vzít téměř kamkoli.

Krásné výsledky díky jemnému vysoušení s příkonem 1 200 W

Krásné výsledky díky jemnému vysoušení s příkonem 1 200 W

Tento vysoušeč vlasů o příkonu 1 200 W vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a jemného vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.

3 flexibilní předvolená vysoušecí nastavení pro různé účely

3 flexibilní předvolená vysoušecí nastavení pro různé účely

Tento kompaktní vysoušeč vlasů nabízí 3 předvolené kombinace tepla a rychlosti pro studené, šetrné či rychlé vysoušení.

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.8

z 5

68

Recenze

97%

Doporučuje tento produkt

10/05/2022

Česká republika

Česká republika

Super skladný, výkonný a lehký

Sháněla jsem nějaký fén na cestování, aby byl výkonný a také skladný. Tento fén vše splňuje do puntíku. Ovládání je jednoduché, stačí i na mé dlouhé vlasy. Není ani moc hlučný a hlavně je lehký. Oceňuji i funkci studeného vzduchu. Doporučila jsem i přátelům, kteří si ho také zakoupili. Cena je také příznivá.

Výhody

3 stupně nastavení teploty včetně studeného vzduchu

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

10/08/2021

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Fén

Zakoupeno jako cestovní což díky sklopné rukojeti dokonale splňuje.

Výhody

Sklopná rukojeť

Nevýhody

Nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

25/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý fén

Skvělý fén, rychle vysuší vlasy, vhodný i na cestování, je skladný

Výhody

Skladnost, výkon

Nevýhody

žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu