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Ukončeno
SenseIQ, naše dosud nejlepší technologie, která se přizpůsobí potřebám vašich vlasů.
1 200 W
Kompaktní
Tento vysoušeč vlasů využívá výhod sklopné rukojeti. Výsledkem je malý, kompaktní vysoušeč vlasů, který se snadno vejde i do nejmenších prostorů a který lze vzít téměř kamkoli.
Tento vysoušeč vlasů o příkonu 1 200 W vytváří optimální úroveň proudu vzduchu a jemného vysoušení a přináší nádherné výsledky každý den.
Tento kompaktní vysoušeč vlasů nabízí 3 předvolené kombinace tepla a rychlosti pro studené, šetrné či rychlé vysoušení.
4.8
z 5
68
Recenze
97%
Doporučuje tento produkt
Ricci17
10/05/2022
Česká republika
Super skladný, výkonný a lehký
Sháněla jsem nějaký fén na cestování, aby byl výkonný a také skladný. Tento fén vše splňuje do puntíku. Ovládání je jednoduché, stačí i na mé dlouhé vlasy. Není ani moc hlučný a hlavně je lehký. Oceňuji i funkci studeného vzduchu. Doporučila jsem i přátelům, kteří si ho také zakoupili. Cena je také příznivá.
Výhody
3 stupně nastavení teploty včetně studeného vzduchu
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Litva
10/08/2021
Česká republika
Ověřený kupující
Fén
Zakoupeno jako cestovní což díky sklopné rukojeti dokonale splňuje.
Výhody
Sklopná rukojeť
Nevýhody
Nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
anns19
25/05/2020
Česká republika
Skvělý fén
Skvělý fén, rychle vysuší vlasy, vhodný i na cestování, je skladný
Výhody
Skladnost, výkon
Nevýhody
žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt EssentialCare BHC010/10 Vysoušeč