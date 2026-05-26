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Systém holení Triple Protect
2D flexibilní hlava
Břity zastřihovače šetrné k pokožce
Blízké výsledky na pokožce
100% voděodolný
Inovativní systém s dvojitou hlavou vám zajistí hladké a důkladné oholení, které zanechá vaši pokožku jemnou a svěží, nebo precizní zastřižení, které dokonale doplní váš jedinečný styl. Tento zastřihovač nabízí všestrannost, kterou potřebujete.
Systém holení Triple Protect má oblé špičky, které umožňují lepší komfort pokožky, kosočtvercové otvory zajišťující bezpracné vyklenutí pokožky a kryt, který významně minimalizuje podráždění pokožky.
Díky technologii kopírování kontur se holicí 2D flexibilní hlava přizpůsobí tak, aby kopírovala kontury vašich tělesných partií. Zachytí i obtížné vousy.
4.9
z 5
39
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
FilipX
26/05/2026
Slovensko
Výborný strojček, ktorý splnil očakávania
+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.
Výhody
Uviedol som
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém
Date of Use 2026-05-12
Golarz Filip
21/06/2026
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Do jajek idealne!
Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Date of Use 2026-06-11
Mińska
26/12/2025
Polska
Součást promoakce
Ten produkt jest bezkonkurencyjny
Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu
Výhody
Dokładna
Nevýhody
Brak
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000
Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024.
Možnost rychlého nabíjení poskytuje dost výkonu pro jedno zastřižení.
Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení.