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  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
  • Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie

Body Groomer 7000 Series2D hlava a dvojitý zastřihovač

BG7470/15

4.9
| (39) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt
Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie
Jedinečný systém dvojité hlavy vám umožňuje střídat holení a zastřihování bez omezení pohodlí vaší pokožky. Technologie 2D flexibilní hlavy zajistí, že se holicí strojek přizpůsobí křivkám vašeho těla a zachytí i vzpurné chloupky.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

Nejvíce preferovaná značka elektrické pánské péče na světě1

Pro přesnou a bezpečnou úpravu celého těla

Kompletní a všestranná péče o tělo a intimní partie

  • Systém holení Triple Protect

  • 2D flexibilní hlava

  • Břity zastřihovače šetrné k pokožce

  • Blízké výsledky na pokožce

  • 100% voděodolný

Systém s dvojitou hlavou pro důkladné oholení nebo stylové zastřižení

Systém s dvojitou hlavou pro důkladné oholení nebo stylové zastřižení

Inovativní systém s dvojitou hlavou vám zajistí hladké a důkladné oholení, které zanechá vaši pokožku jemnou a svěží, nebo precizní zastřižení, které dokonale doplní váš jedinečný styl. Tento zastřihovač nabízí všestrannost, kterou potřebujete.

Patentovaná technologie stříhání šetrná k pokožce

Patentovaná technologie stříhání šetrná k pokožce

Systém holení Triple Protect má oblé špičky, které umožňují lepší komfort pokožky, kosočtvercové otvory zajišťující bezpracné vyklenutí pokožky a kryt, který významně minimalizuje podráždění pokožky.

Přizpůsobí holicí hlavu konturám vašeho těla

Přizpůsobí holicí hlavu konturám vašeho těla

Díky technologii kopírování kontur se holicí 2D flexibilní hlava přizpůsobí tak, aby kopírovala kontury vašich tělesných partií. Zachytí i obtížné vousy.

Technické specifikace

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Recenze

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4.9

z 5

39

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

3
2
1

26/05/2026

Slovensko

Slovensko

Výborný strojček, ktorý splnil očakávania

+ výborný strojček na holenie tela aj intímnych partií + holiacej planžete na intímne partie plne dôverujem + bezpečný princíp holenia, bez porezania + oholí veľmi dobre a bez zbytočného stresu + nástavce pevne držia a počas holenia neodpadávajú + veľmi dobrá aj zastrihávacia časť + praktické prisvietenie na miesto holenia + príjemná ergonómia a dobré držanie v ruke + slušná výdrž batérie + podľa mňa jedna z najlepších možností na holenie tela a intímnych partií v rozumnej cene Philips BG7470/15 hodnotím veľmi pozitívne. Po skúsenostiach s inými strojčekmi mi tento model konečne dáva pocit istoty a dôvery hlavne pri holení intímnych partií. Holiaca planžeta je podľa mňa navrhnutá bezpečne, neporeže, holí veľmi dobre a človek sa pri používaní nemusí báť každého pohybu. Veľké plus sú aj pevne držiace nástavce, ktoré počas holenia neodpadávajú, dobrá zastrihávacia časť, prisvietenie na holené miesto, príjemná ergonómia a slušná výdrž batérie. Ako celok ho vnímam ako veľmi vydarený produkt a možno aj jednu z najlepších možností pre holenie tela a intímnych partií v rozumnej cenovej kategórii. Za mňa výborný strojček, ktorý splnil očakávania.

Výhody

Uviedol som

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 7000 Series BG7470/15 Flexibilné hlavy 2D a duálny zastrihávací systém

Date of Use 2026-05-12

21/06/2026

Polska

Polska

Ověřený kupující

Do jajek idealne!

Rewelacja. Nigdy nie używałem niczego lepszego, ani nawet równie dobrego.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Date of Use 2026-06-11

26/12/2025

Polska

Polska

Ten produkt jest bezkonkurencyjny

Produkt rewelacyjny , spełnia wszystkie funkcje , można używać pod prysznicem , polecam dla osób z dużą ilością zarostu

Výhody

Dokładna

Nevýhody

Brak

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Trymer do ciała seria 7000 BG7470/15 Bodygroom 7000

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Upozornění

  1. Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024. 

  1. Možnost rychlého nabíjení poskytuje dost výkonu pro jedno zastřižení.

  2. Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení.