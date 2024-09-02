Maszynka nie wyrywa włosòw i ich nie szarpie. Nie należy spodziewać się, że maszynka za pierwszym razem zgoli wszystko, trzeba kilka razy poprawić i efekt jest rewelacyjny. Maszynka goli do 0, świetnie się dopasowuje do miejsc do których jest przeznaczona, nie zacina, nie pozostawia podrażnień , a także po goleniu nie wyskakują pryszcze. Maszynka nie jest przeznaczona do brody i nie należy jej oceniać pod kątem skuteczności jej golenia, jak to robią niektórzy wystawiający jej opinię. Tymi opiniami nie należy się sugerować. Nie testowałem jeszcze golarki do włosów, więc w tej kwestii się nie wypowiem. Polecam.