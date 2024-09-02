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Ukončeno

Bodygroom 7000 BG7025/15 Showerproof body groomer

BG7025/15

4.2
| (35) Recenze | 81% Doporučuje tento produkt
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Bezpečné a pohodlné holení oblastí s citlivou pokožkou

Bezpečné a pohodlné holení oblastí s citlivou pokožkou

Holicí hlava je vybavena patentovanými zaoblenými hroty a hypoalergenní planžetou, která pokožku při holení chrání před pořezáním či poškrábáním.

100% voděodolný zastřihovač chloupků

Zastřihovač chlupů na tělo vhodný pro použití za sucha i za mokra je 100% voděodolný, takže jej můžete používat ve sprše i mimo ni. Nejlepších výsledků dosáhnete, když ho použijete na suché chlupy před sprchováním.

Ergonomická rukojeť pro lepší manipulaci při péči o vzhled

Zastřihovač na tělo je opatřen ergonomickou pryžovou rukojetí pro lepší kontrolu při zastřihování a navíc snadné držení i použití.

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Recenze

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4.2

z 5

35

Recenze

81%

Doporučuje tento produkt

3

02/09/2024

Polska

Polska

Rewelacyjna maszynka do ciała dla mężczyzny

Super maszynka. Sam nie wiem dlaczego wcześniej jej nie miałem i nie używałem. Bardzo poręczna, niewielkich rozmiarów, cicha. Można nią użyć w każdym zakamarku ciała. Można ją używać pod prysznicem. Szybko się ładuje, a energii starcza na ogolenie całego ciała (bez stref imtymnych - te gole zykłą maszynką z nożykami - w moim przypadku to ok 40 - 60 minut)

Výhody

Same zalety

Nevýhody

Brak wad

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

21/10/2021

Polska

Polska

Rewelacja

Maszynka nie wyrywa włosòw i ich nie szarpie. Nie należy spodziewać się, że maszynka za pierwszym razem zgoli wszystko, trzeba kilka razy poprawić i efekt jest rewelacyjny. Maszynka goli do 0, świetnie się dopasowuje do miejsc do których jest przeznaczona, nie zacina, nie pozostawia podrażnień , a także po goleniu nie wyskakują pryszcze. Maszynka nie jest przeznaczona do brody i nie należy jej oceniać pod kątem skuteczności jej golenia, jak to robią niektórzy wystawiający jej opinię. Tymi opiniami nie należy się sugerować. Nie testowałem jeszcze golarki do włosów, więc w tej kwestii się nie wypowiem. Polecam.

Výhody

Dokładna

Nevýhody

Jest trochę głośna

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

01/01/2020

Polska

Polska

Ověřený kupující

Rewelacja

Spełnia to czego oczekiwałem. Goli dokładnie szybko i co najważnie nie jest potrzebna pomoc drugiej osoby

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem

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