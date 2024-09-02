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Ukončeno
Holicí hlava je vybavena patentovanými zaoblenými hroty a hypoalergenní planžetou, která pokožku při holení chrání před pořezáním či poškrábáním.
Zastřihovač chlupů na tělo vhodný pro použití za sucha i za mokra je 100% voděodolný, takže jej můžete používat ve sprše i mimo ni. Nejlepších výsledků dosáhnete, když ho použijete na suché chlupy před sprchováním.
Zastřihovač na tělo je opatřen ergonomickou pryžovou rukojetí pro lepší kontrolu při zastřihování a navíc snadné držení i použití.
4.2
z 5
35
Recenze
81%
Doporučuje tento produkt
wezuuu
02/09/2024
Polska
Rewelacyjna maszynka do ciała dla mężczyzny
Super maszynka. Sam nie wiem dlaczego wcześniej jej nie miałem i nie używałem. Bardzo poręczna, niewielkich rozmiarów, cicha. Można nią użyć w każdym zakamarku ciała. Można ją używać pod prysznicem. Szybko się ładuje, a energii starcza na ogolenie całego ciała (bez stref imtymnych - te gole zykłą maszynką z nożykami - w moim przypadku to ok 40 - 60 minut)
Výhody
Same zalety
Nevýhody
Brak wad
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
Przemson
21/10/2021
Polska
Rewelacja
Maszynka nie wyrywa włosòw i ich nie szarpie. Nie należy spodziewać się, że maszynka za pierwszym razem zgoli wszystko, trzeba kilka razy poprawić i efekt jest rewelacyjny. Maszynka goli do 0, świetnie się dopasowuje do miejsc do których jest przeznaczona, nie zacina, nie pozostawia podrażnień , a także po goleniu nie wyskakują pryszcze. Maszynka nie jest przeznaczona do brody i nie należy jej oceniać pod kątem skuteczności jej golenia, jak to robią niektórzy wystawiający jej opinię. Tymi opiniami nie należy się sugerować. Nie testowałem jeszcze golarki do włosów, więc w tej kwestii się nie wypowiem. Polecam.
Výhody
Dokładna
Nevýhody
Jest trochę głośna
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
lonka58
01/01/2020
Polska
Ověřený kupující
Rewelacja
Spełnia to czego oczekiwałem. Goli dokładnie szybko i co najważnie nie jest potrzebna pomoc drugiej osoby
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 7000 BG7025/15 Trymer do ciała i pachwin do użytku pod prysznicem