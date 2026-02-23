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Systém holení Triple Protect
Blízké výsledky na pokožce
Skládací nástavec na záda
Obousměrné zastřihovací hřebeny
100% voděodolný
Systém holení Triple Protect má oblé špičky, které umožňují lepší komfort pokožky, kosočtvercové otvory zajišťující bezpracné vyklenutí pokožky a kryt, který významně minimalizuje podráždění pokožky.
Naše technologie stříhání umožňuje holení do 0,2 mm a nabízí vám blízký a přesný zážitek z péče o vzhled, jaký potřebujete. Naše kosočtvercová planžeta holicího strojku pracuje plynule, aby zajistila hladkou a rovnoměrnou úpravu, která zanechá na vaší pokožce měkký a svěží pocit.
Náš nově navržený skládací nástavec na záda zajišťuje vylepšený ergonomický zážitek a výrazně zlepšuje dosažitelnost po celém těle. Rukojeť se dodává s různými nastaveními, která umožňují pohodlné holení ze všech stran.
4.5
z 5
224
Recenze
91%
Doporučuje tento produkt
Ewan24
23/02/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Skvělý holicí strojek
Protože mě můj Bodygroom už nešel nabít koupil jsem si bez rozmýšlení nový. Vynikající strojek na zastrihování chlpupků po celém těle. Jde s ním upravit i strniště na tváři. Tento typ má navíc v balení držák na holení zad. Mohu jen doporučit. Oproti mému starému přístroji se tento bohužel musí nabíjet přes externí nabíječku, která není součástí balení.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla
Jessealex
27/01/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
kvalita
vybral jsem si strojek podle recenzí fotek a kvality a v realu je jěště hezčí než na fotkách.
Výhody
kvalita zpracování a možnosti použití
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect
Lukkemar1
26/11/2025
Česká republika
Součást promoakce
Skvělý pomocník pro oholení celého těla
Skvělý pomocník, který si hravě poradí i s hustými chloupky na těle. Oceňuji hlavně rukojeť na holení zad a holící hlavu, která je velmi šetrná k pokožce. Čištění je velmi rychle a snadné - nikde nezůstavají chloupky.
Výhody
Šetrný k pokožce, design, kvalita střihu
Nevýhody
Nic
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect
Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024.
Možnost rychlého nabíjení poskytuje dost výkonu pro jedno zastřižení.
Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení.