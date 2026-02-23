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  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
  • Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla

Body Groomer 5000 SeriesSe systémem holení Triple Protect

BG5480/15

4.5
| (224) Recenze | 91% Doporučuje tento produkt
Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla
Dopřejte si hladké oholení po celém těle, včetně intimních partií, bez kompromisů ohledně komfortu pokožky. K dispozici jsou 3 nastavení délky pro všestranné zastřihování a skládací nástavec na záda navíc pomůže s holením obtížně dostupných partií.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

Nejvíce preferovaná značka elektrické pánské péče na světě1

Pro čisté a pro pokožku šetrné výsledky po celém těle

Šetrný k pokožce, péče o vzhled celého těla

  • Systém holení Triple Protect

  • Blízké výsledky na pokožce

  • Skládací nástavec na záda

  • Obousměrné zastřihovací hřebeny

  • 100% voděodolný

Patentovaná technologie stříhání šetrná k pokožce

Patentovaná technologie stříhání šetrná k pokožce

Systém holení Triple Protect má oblé špičky, které umožňují lepší komfort pokožky, kosočtvercové otvory zajišťující bezpracné vyklenutí pokožky a kryt, který významně minimalizuje podráždění pokožky.

Hladké blízké holení do 0,2 mm v délce

Hladké blízké holení do 0,2 mm v délce

Naše technologie stříhání umožňuje holení do 0,2 mm a nabízí vám blízký a přesný zážitek z péče o vzhled, jaký potřebujete. Naše kosočtvercová planžeta holicího strojku pracuje plynule, aby zajistila hladkou a rovnoměrnou úpravu, která zanechá na vaší pokožce měkký a svěží pocit.

Lepší dosah do špatně dostupných oblastí

Lepší dosah do špatně dostupných oblastí

Náš nově navržený skládací nástavec na záda zajišťuje vylepšený ergonomický zážitek a výrazně zlepšuje dosažitelnost po celém těle. Rukojeť se dodává s různými nastaveními, která umožňují pohodlné holení ze všech stran.

Technické specifikace

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Recenze

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4.5

z 5

224

Recenze

91%

Doporučuje tento produkt

23/02/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělý holicí strojek

Protože mě můj Bodygroom už nešel nabít koupil jsem si bez rozmýšlení nový. Vynikající strojek na zastrihování chlpupků po celém těle. Jde s ním upravit i strniště na tváři. Tento typ má navíc v balení držák na holení zad. Mohu jen doporučit. Oproti mému starému přístroji se tento bohužel musí nabíjet přes externí nabíječku, která není součástí balení.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom Series 5000 BG5021/15 Voděodolný zastřihovač oblasti třísel a celého těla

27/01/2026

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

kvalita

vybral jsem si strojek podle recenzí fotek a kvality a v realu je jěště hezčí než na fotkách.

Výhody

kvalita zpracování a možnosti použití

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

26/11/2025

Česká republika

Česká republika

Skvělý pomocník pro oholení celého těla

Skvělý pomocník, který si hravě poradí i s hustými chloupky na těle. Oceňuji hlavně rukojeť na holení zad a holící hlavu, která je velmi šetrná k pokožce. Čištění je velmi rychle a snadné - nikde nezůstavají chloupky.

Výhody

Šetrný k pokožce, design, kvalita střihu

Nevýhody

Nic

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Body Groomer 5000 Series BG5480/15 Se systémem holení Triple Protect

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  1. Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024. 

  1. Možnost rychlého nabíjení poskytuje dost výkonu pro jedno zastřižení.

  2. Po registraci na stránkách Philips.com do 90 dnů od zakoupení.