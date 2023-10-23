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  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla
  • Pohodlná péče o vzhled těla

Body Groomer 3000 SeriesSe systémem holení Triple Protect

BG3480/15

4.4
| (336) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Pohodlná péče o vzhled těla
Vyzkoušejte pohodlnou péči o vzhled ve spojení s větším komfortem pokožky. Systém holení Triple Protect zajišťuje dokonale hladké oholení, dokonce i na citlivých místech, a 2mm nebo 3mm hřebenový nástavec se postará o precizní zastřižení.
Zobrazit všechny výhody

Prodloužená záruka až 5 let

Nejvíce preferovaná značka elektrické pánské péče na světě1

Pro pohodlné a hladké výsledky

Pohodlná péče o vzhled těla

  • Systém holení Triple Protect

  • Blízké výsledky na pokožce

  • Obousměrné zastřihovací hřebeny

  • 100% voděodolný

Patentovaná technologie stříhání šetrná k pokožce

Patentovaná technologie stříhání šetrná k pokožce

Systém holení Triple Protect má oblé špičky, které umožňují lepší komfort pokožky, kosočtvercové otvory zajišťující bezpracné vyklenutí pokožky a kryt, který významně minimalizuje podráždění pokožky.

Hladké blízké holení do 0,2 mm v délce

Hladké blízké holení do 0,2 mm v délce

Naše technologie stříhání umožňuje holení do 0,2 mm a nabízí vám blízký a přesný zážitek z péče o vzhled, jaký potřebujete. Naše kosočtvercová planžeta holicího strojku pracuje plynule, aby zajistila hladkou a rovnoměrnou úpravu, která zanechá na vaší pokožce měkký a svěží pocit.

Nasazovací hřebeny na zastřihování chloupků v jakémkoli směru

Nasazovací hřebeny na zastřihování chloupků v jakémkoli směru

Nabízí nastavitelné délky 2 nebo 3 mm, které vyhoví vašemu stylu. Obousměrné hřebeny zastřihují jakýmkoli směrem a zajišťují tak snadnou a účinnou péči o vzhled na celém těle, dokonce i v intimních partiích.

Technické specifikace

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Recenze

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4.4

z 5

336

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

23/10/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Hladké oholení nedrží pokožku

Hladké oholení, nedrží pokožku, nástavec 3 mm, oboustranný zastřihovač

Výhody

Hladké oholení nedrží pokožku

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

05/06/2023

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Nejlepší alternativa oproti one blade

Tento výrobek jsem sic zakoupil ve slevě, ale překonal mě představy. Před tím jsem měl one blade a musím říct za něj to jsou vyhozené peníze předražené. Zpět k výrobku, překvapila mě rychlost a kvalita oholení na zádech, břichu i nohách, bez větších výtek. Baterie vydržela 2 holeni po cca 15 min a nebyla vybitá. Dnes bych po zkušenosti sáhl rovnou po nejvyšší řadě, která je velmi praktická což se o blade nedá říct.

Výhody

Kvalita , rychlost

Nevýhody

Dlouhé asi 8 hodin nabíjení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

31/07/2022

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Perfektní poměr cena / výkon

Mám řadu let předchozí model Bodygroom a překvapivě stále ještě bez problému funguje, jen akumulátor už má své nejlepší léta už za sebou. Takže přišel čas na nový strojek a tak jsem zase koupil Philips. A udělal jsem dobře, holení naprosto bez problému a proti starému holí lépe, nová hlava a akumulátor jsou prostě znát.

Výhody

Perfektní poměr cena / výkon

Nevýhody

Náhradní planžeta Philips TT2000/43 se prodává podle mého názoru za příliš vysokou cenu. Nabíjení by mohlo být přes USB-C a strojek by se mohl prodávat bez nabíjecího adaptéru. Pak by možná mohl být za stejnou cenu s LiOn akumulátorem?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků

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