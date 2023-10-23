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Systém holení Triple Protect
Blízké výsledky na pokožce
Obousměrné zastřihovací hřebeny
100% voděodolný
Systém holení Triple Protect má oblé špičky, které umožňují lepší komfort pokožky, kosočtvercové otvory zajišťující bezpracné vyklenutí pokožky a kryt, který významně minimalizuje podráždění pokožky.
Naše technologie stříhání umožňuje holení do 0,2 mm a nabízí vám blízký a přesný zážitek z péče o vzhled, jaký potřebujete. Naše kosočtvercová planžeta holicího strojku pracuje plynule, aby zajistila hladkou a rovnoměrnou úpravu, která zanechá na vaší pokožce měkký a svěží pocit.
Nabízí nastavitelné délky 2 nebo 3 mm, které vyhoví vašemu stylu. Obousměrné hřebeny zastřihují jakýmkoli směrem a zajišťují tak snadnou a účinnou péči o vzhled na celém těle, dokonce i v intimních partiích.
4.4
z 5
336
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Pavel79m
23/10/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Hladké oholení nedrží pokožku
Hladké oholení, nedrží pokožku, nástavec 3 mm, oboustranný zastřihovač
Výhody
Hladké oholení nedrží pokožku
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků
Stop greendealu
05/06/2023
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Nejlepší alternativa oproti one blade
Tento výrobek jsem sic zakoupil ve slevě, ale překonal mě představy. Před tím jsem měl one blade a musím říct za něj to jsou vyhozené peníze předražené. Zpět k výrobku, překvapila mě rychlost a kvalita oholení na zádech, břichu i nohách, bez větších výtek. Baterie vydržela 2 holeni po cca 15 min a nebyla vybitá. Dnes bych po zkušenosti sáhl rovnou po nejvyšší řadě, která je velmi praktická což se o blade nedá říct.
Výhody
Kvalita , rychlost
Nevýhody
Dlouhé asi 8 hodin nabíjení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků
Tomas89
31/07/2022
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Perfektní poměr cena / výkon
Mám řadu let předchozí model Bodygroom a překvapivě stále ještě bez problému funguje, jen akumulátor už má své nejlepší léta už za sebou. Takže přišel čas na nový strojek a tak jsem zase koupil Philips. A udělal jsem dobře, holení naprosto bez problému a proti starému holí lépe, nová hlava a akumulátor jsou prostě znát.
Výhody
Perfektní poměr cena / výkon
Nevýhody
Náhradní planžeta Philips TT2000/43 se prodává podle mého názoru za příliš vysokou cenu. Nabíjení by mohlo být přes USB-C a strojek by se mohl prodávat bez nabíjecího adaptéru. Pak by možná mohl být za stejnou cenu s LiOn akumulátorem?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Bodygroom series 3000 BG3010/15 Voděodolný hypoalergenní zastřihovač chloupků
Online průzkum mezi 16 003 muži, uživateli elektrických přístrojů pro péči o vzhled, provedený v roce 2024.
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