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  • Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
  • Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
  • Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
  • Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
  • Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
  • Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
  • Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
  • Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli

Ukončeno

CD Soundmachine

AZ700T/12

3.9
| (17) Recenze
Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
Přenosný přehrávač disků Philips je výkonný hudební systém, který můžete vzít kamkoli. Hudba je na dosah s bezdrátovým jednodotykovým připojením NFC pro bezproblémové párování Bluetooth. Nebo přehrávejte skladby prostřednictvím USB, CD a MP3-CD.
Zobrazit všechny výhody

Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli

  • Bluetooth® a NFC

  • Připojení USB Direct

  • 12 W

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Technologie Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth

Jednodotykové ovládání pomocí chytrých telefonů s technologií NFC pro snadné párování Bluetooth

Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.

Připojení USB Direct pro přehrávání hudby ve formátu MP3

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

3.9

z 5

17

Recenze

2

03/11/2020

Česká republika

Česká republika

nemá chybu to to rádio

nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má

Výhody

vše ok

Nevýhody

nic

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T CD Soundmachine

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T CD Soundmachine

18/05/2020

Česká republika

Česká republika

Skvělý Zvuk

Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost

Výhody

Uvedeny v recenzi

Nevýhody

Asi žádné

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T CD Soundmachine

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T CD Soundmachine

28/08/2020

Polska

Polska

Philips na każdą okazję.

Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,

Výhody

Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.

Nevýhody

pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T Boombox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T Boombox CD

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  • Uvítací kupón se slevou 10 %
  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu