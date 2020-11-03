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Ukončeno
AZ700T/12
Bluetooth® a NFC
Připojení USB Direct
12 W
Technologie Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Pomocí technologie NFC (Near Field Communications) spárujete zařízení Bluetooth jednoduše jedním dotykem. Stačí klepnout na chytrý telefon nebo tablet s technologií NFC v dosahu NFC reproduktoru. Takto jednoduše reproduktor zapnete, aktivujete párování Bluetooth a spustíte streamování hudby.
3.9
z 5
17
Recenze
Lemon27
03/11/2020
Česká republika
nemá chybu to to rádio
nemáchybu to to rádio doporučuju všem vše funguje jak má
Výhody
vše ok
Nevýhody
nic
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T CD Soundmachine
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T CD Soundmachine
Jirka B.
18/05/2020
Česká republika
Skvělý Zvuk
Již kdysi jsem byl obdarován radiomagnetofonem teto firmy a hraje my uz 28let.Chtel jsem ale vykonejsi zvuk a vykon,moznost prehravat cd/mp3 a moderní design což tento prístroj splnuje a prekonává.Pred koupí jsem prochazel ruzne konkurencni vyrobky a porovnaval si vybavu,vzhled a cenu.Nakonec jsem rozhodl pro tetno dražší model Philips.Zvuk a opravdu super a i dost vykonny,navic má vstup USB a Bluetoth takze v pohode si muzu pustit hudbu primo s Usb nebo pres svuj telefon at uz ulozenou hudbu,nebo ze sítě.Hrozne se my líbí i design.Od displeje po tvar a mrizky reproduktrorů.Jen pri načítání s usb MP3ze zacatku nez nacte prvni stopu to chvíly trvá pak uz skladby hrají jedba za druhou.A to mohou byt hudebni soubory klydne ulozeny ve slozkach.Sparovani pristroje s telefonem jednoduche a spolehlive.Vše v cetne ladeni radia probíhá bez problémů a digitalně.Misto kazetoveho prehravace je pristroj vybaven Cd Prehravacem.Dále jsou tu moznosti upravy zvuku a dalkový ovladac se vsím potrebnym pro snadne a pohodlné ovladaní pristroje.Celkové fakt velká spokojenost
Výhody
Uvedeny v recenzi
Nevýhody
Asi žádné
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T CD Soundmachine
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T CD Soundmachine
Andrew59
28/08/2020
Polska
Philips na każdą okazję.
Uniwersalny boombox, ma wszystkie przydatne funkcje i odtwarza każdy nośnik,oprócz kaset,Można sluchać z płytycd, z pendriva, ze smartphona poprzez bluetooth,
Výhody
Stosunkowo nieduży i dostępny cenowo, ma głęboki dźwięk.
Nevýhody
pilot nie jest najwyższych lotów, tandetny,trudna wymiana baterii.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T Boombox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ700T Boombox CD