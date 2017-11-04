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Ukončeno
Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli
Přenosný přehrávač disků Philips je výkonný hudební systém, který můžete vzít kamkoli. Hudba je na dosah s bezdrátovým jednodotykovým připojením NFC pro bezproblémové párování Bluetooth. Nebo přehrávejte skladby prostřednictvím USB, CD a MP3-CD.
Bluetooth® a NFC
USB
Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.
Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.
Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.
5.0
z 5
2
Recenze
100%
Doporučuje tento produkt
michal36
04/11/2017
Polska
Dobry produkt do domowego użytku
Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1890T Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1890T Bumbox CD
iwan27
27/12/2014
Polska
Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.
[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1890T Bumbox CD
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1890T Bumbox CD