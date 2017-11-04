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Ukončeno

CD Soundmachine

AZ1890T/12

5

| (2) Recenze | 100% Doporučuje tento produkt

Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli

Přenosný přehrávač disků Philips je výkonný hudební systém, který můžete vzít kamkoli. Hudba je na dosah s bezdrátovým jednodotykovým připojením NFC pro bezproblémové párování Bluetooth. Nebo přehrávejte skladby prostřednictvím USB, CD a MP3-CD.

Zobrazit všechny výhody

Užívej si hlasitou hudbu bezdrátově, ať jsi kdekoli

  • Bluetooth® a NFC

  • USB

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Streamování hudby bezdrátově z chytrého telefonu pomocí Bluetooth™

Rozhraní Bluetooth je bezdrátové komunikační rozhraní s krátkým dosahem, které je efektivní a zároveň energeticky úsporné. Tato technologie umožňuje snadné bezdrátové připojení mezi iPody/iPhony/iPady a dalšími zařízeními s rozhraním Bluetooth, jako jsou chytré telefony, tablety nebo dokonce notebooky. Takže můžete snadně vychutnávat svou oblíbenou hudbu, zvuk k videu nebo ke hře z reproduktoru a bezdrátově.

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktory s konstrukcí Bass Reflex zajišťují silné a hlubší basy

Reproduktorové soustavy s konstrukcí Bass Reflex zajišťují reprodukci hlubokých basů i pomocí malé reproduktorové soustavy. Od konvenčních reprosoustav se liší přidáním basového průduchu pro hluboké tóny, který je akusticky vyladěn tak, aby spolu s basovým reproduktorem poskytoval optimální výkon soustavy na nízkých kmitočtech. Výsledkem jsou hlubší s menším zkreslením. Principem je rezonance vzduchové hmoty v basovém průduchu podobně jako u běžného reproduktoru. V kombinaci s výkonem basového reproduktoru poskytují soustavy tohoto typu zcela nový rozměr reprodukce zvuku na nejnižších kmitočtech.

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Vstup Audio-in pro snadné přenosné přehrávání hudby

Stačí jedno snadné připojení a můžete si vychutnat svou hudbu u přenosných zařízení a počítačů. Stačí zapojit zařízení do portu AUDIO-IN (3,5 mm) na přístroji Philips. U počítačů se obvykle k připojení využívá výstup pro sluchátka. Jakmile je připojení navázáno, můžete si přímo vychutnat celou svou hudební sbírku prostřednictvím sady vynikajících reproduktorů. Značka Philips jednoduše přináší lepší zvuk.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

5.0

z 5

2

Recenze

100%

Doporučuje tento produkt

4
3
2
1

04/11/2017

Polska

Polska

Dobry produkt do domowego użytku

Przyjemny dźwięk. Ładna obudowa. Poręczny uchwyt. Bardzo przydatna funkcja bluetooh. Praca na bateriach zbyt krótka przy korzystaniu z CD. Szkoda żę nie ma numerycznej klawiatury na pilocie

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1890T Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1890T Bumbox CD

27/12/2014

Polska

Polska

Najlepszy bombox jaki w życiu widziałem.

[Employee of philipsglobal] Polecam wszystkim co szukają niedrogiego sprzętu grającego, bardzo dobra jakość i stylizacja dźwięk dobry multi funkcjonalny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1890T Bumbox CD

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AZ1890T Bumbox CD

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  • Exkluzivní nabídky a včasný přístup k slevovým akcím
  • Vybrané články o zdravém životním stylu