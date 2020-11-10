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  • Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení
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  • Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení
  • Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení
  • Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení
  • Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení
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  • Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení
  • Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení
  • Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení

Ukončeno

AquaTouchElektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

AT750/16

4.5
| (278) Recenze | 93% Doporučuje tento produkt
Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení
Těsnění Aquatec určené pro holicí strojek Philips zajišťuje pohodlné suché holení a osvěžující mokré holení. Použijte holicí gel nebo pěnu pro větší pohodlí pokožky. A užívejte si osvěžující holení bez starostí o vaši pokožku.
Zobrazit všechny výhody
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Philips – světová jednička v elektrické péči o vousy, vlasy a tělo1

mokré holení s holicí pěnou nebo gelem

Skvělá ochrana pokožky, hladké oholení

  • Super Lift&Cut

  • Hlavy Flexing

Optimální pro použití s gelem nebo pěnou pro zvýšené pohodlí pokožky

Optimální pro použití s gelem nebo pěnou pro zvýšené pohodlí pokožky

Těsnění Aquatec zajistí pohodlné suché holení i osvěžují mokré holení. Pro zvýšené pohodlí pokožky optimalizováno pro použití s gelem nebo pěnou na holení, a to dokonce i ve sprše.

Hladce klouže přes křivky vaší tváře

Hladce klouže přes křivky vaší tváře

Zaoblená hlava s nízkým třením a ochranou se přizpůsobí křivkám vaší tváře, tím chrání pokožku před poraněním.

Pro pohodlně dokonalé holení

Pro pohodlně dokonalé holení

Elektrický strojek Philips obsahuje systém dvou břitů, který vousy nadzdvihne, takže je může pohodlně ostříhat z menší vzdálenosti. Získáte tak dokonalé oholení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.5

z 5

278

Recenze

93%

Doporučuje tento produkt

10/11/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

kvalitní

kvalita líbí se mi velká vydrž baterie a dobře propracované

Výhody

lze použít na suché i mokré holení

Nevýhody

nic

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

29/12/2018

Česká republika

Česká republika

skvělý výrobek

Dostal jsem ho jako dárek a jsem nad míru spokojeny.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 AT770/20 Wet and dry electric shaver

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 AT770/20 Wet and dry electric shaver

27/08/2015

Česká republika

Česká republika

Používání

Se strojkem jsem velice spokojen .Dal jsem na radu svého švagra a jeho tatínka a musím napsat že jsem spokojen

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AquaTouch AT891/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AquaTouch AT891/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení

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Upozornění

  1. Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025 