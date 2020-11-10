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Ukončeno
Super Lift&Cut
Hlavy Flexing
Těsnění Aquatec zajistí pohodlné suché holení i osvěžují mokré holení. Pro zvýšené pohodlí pokožky optimalizováno pro použití s gelem nebo pěnou na holení, a to dokonce i ve sprše.
Zaoblená hlava s nízkým třením a ochranou se přizpůsobí křivkám vaší tváře, tím chrání pokožku před poraněním.
Elektrický strojek Philips obsahuje systém dvou břitů, který vousy nadzdvihne, takže je může pohodlně ostříhat z menší vzdálenosti. Získáte tak dokonalé oholení.
4.5
z 5
278
Recenze
93%
Doporučuje tento produkt
rajce
10/11/2020
Česká republika
Ověřený kupující
kvalitní
kvalita líbí se mi velká vydrž baterie a dobře propracované
Výhody
lze použít na suché i mokré holení
Nevýhody
nic
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AquaTouch AT751/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Michal89
29/12/2018
Česká republika
skvělý výrobek
Dostal jsem ho jako dárek a jsem nad míru spokojeny.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 AT770/20 Wet and dry electric shaver
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Shaver series 3000 AT770/20 Wet and dry electric shaver
tomas5869
27/08/2015
Česká republika
Používání
Se strojkem jsem velice spokojen .Dal jsem na radu svého švagra a jeho tatínka a musím napsat že jsem spokojen
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AquaTouch AT891/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AquaTouch AT891/16 Elektrický holicí strojek pro mokré a suché holení
Zdroj: Euromonitor International, maloobchodní prodeje v kusech, elektrická péče o vousy a tělo zahrnuje kombinaci kategorií: zastřihovače na tělo, elektrické čisticí přístroje na obličej a vlasová péče, data za rok 2025