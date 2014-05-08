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Ukončeno
Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.
Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.
Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.
4.2
z 5
10
Recenze
90%
Doporučuje tento produkt
Adam123
08/05/2014
Polska
najlepszy radiobudzik jaki miałem !
Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
robbo
22/09/2013
Polska
Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam
Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem
Hulkady28
08/12/2020
România
Ověřený kupující
Vizibilitate bună!
Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!
Výhody
Păstrează ora daca se întrerupe curentul
Nevýhody
Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital