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Ukončeno

Radiobudík s digitálním laděním

AJ3123/12

4.2
| (10) Recenze | 90% Doporučuje tento produkt
Začněte den podle svého!
Tento elegantní radiobudík AJ3123/12 vypadá velice hezky a vzbudí vás vždy včas. Je vybaven vestavěným rádiem FM a nabízí buzení oblíbenou stanicí rádia nebo signálem budíku.
Zobrazit všechny výhody

Buzení rádiem nebo signálem.

Začněte den podle svého!

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Buzení zvukem oblíbeného rádia nebo signálem

Probouzejte se za zvuků své oblíbené rádiové stanice nebo bzučákem. Stačí jen nastavit signál na radiobudíku Philips, abyste se vzbudili poslechem stanice, kterou jste poslouchali naposledy, nebo si vybrali buzení bzučákem. Jakmile nastane čas buzení, radiobudík Philips automaticky zapne stanici nebo spustí bzučák.

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální tuner FM s předvolbami

Digitální rádio FM nabízí další hudbu k vaší hudební kolekci na audiosystému Philips. Stačí jen naladit stanici, pro kterou chcete nastavit předvolbu, stisknout a podržet tlačítko předvolby, aby si přístroj zapamatoval naladěnou frekvenci. S předvolenými rádiovými stanicemi, které mohou být uloženy, můžete rychle naladit svoji oblíbenou stanici, aniž byste pokaždé museli manuálně ladit.

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Jemné buzení pro příjemnější vstávání

Začněte den správně jemným probuzením pomocí postupně sílícího signálu buzení. Normální zvuk signálu buzení s nastavenou hlasitostí je buď příliš tichý na to, aby vás probudil, nebo je tak nepříjemně hlasitý, že jste nevybíravým způsobem vytrženi ze spánku. Zvolte si buzení oblíbenou hudbou, rádiovou stanicí nebo signálem buzení. Jemné buzení s postupně sílící hlasitostí, která přechází z nenápadně tichého na přiměřeně hlasitý zvuk, pro příjemné probuzení.

Technické specifikace

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Recenze

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Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.2

z 5

10

Recenze

90%

Doporučuje tento produkt

2

08/05/2014

Polska

Polska

najlepszy radiobudzik jaki miałem !

Najlepszy radiobudzik jaki miałem! Wart swojej ceny. Z tym radiobudzikiem każdy poranek jest najlepszą częścią dnia :)

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

22/09/2013

Polska

Polska

Fajny sprzęt poręczny, estetyczny, łatwy w obsłudze polecam

Bardzo dobra jakość za małe pieniądze. Godny polecenia prosty w obsłudze.

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radiobudzik z cyfrowym strojeniem

08/12/2020

România

România

Ověřený kupující

Vizibilitate bună!

Este in ceas excelent! Imi place design - ul, combinația de culori, materialele folosite!

Výhody

Păstrează ora daca se întrerupe curentul

Nevýhody

Nu are nici un dezavantaj! Doar este philips!

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt AJ3123 Radio cu ceas şi acord digital

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu