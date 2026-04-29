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Čistička a zvlhčovač vzduchu
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AC1715/10
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Nala AC1711 UKCA declaration - English (US)
AC1715_IID_EU
Vše (6)
Co znamená kontrolka PM2.5 na čističce vzduchu Philips?
Sítě Wi-Fi kompatibilní s čističkou vzduchu Philips s připojením
Mohu na čističce a zvlhčovači vzduchu Philips vypnout funkci připojení k síti Wi-Fi?
Co znamenají kontrolky a chybové kódy na mé čističce vzduchu Philips?
Je potřeba po výměně nebo vyčištění filtru čističku vzduchu Philips resetovat?
Mohu čistit filtry a předfiltry své čističky vzduchu Philips?
Čistička vzduchu Philips vydává nepříjemný zápach
Čistička vzduchu Philips vydává neobvyklý zvuk
Kontrolka výměny filtru na mé čističce vzduchu Philips zůstává zapnutá
Na čističce vzduchu Philips svítí nebo bliká kontrolka
Moje čistička vzduchu Philips je příliš hlučná
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