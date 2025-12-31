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Ukončeno
9006PRB1
Typ žárovky: HB4
Balení: 1 kus
12 V, 55 W
Naše řešení osvětlení vytvářejí přesný paprsek světla o maximálním výstupu. Žárovky Vision produkují delší paprsek pro větší bezpečí a pohodlí. Trvale vyrábíme ta nejlepší, nejefektivnější řešení osvětlení, protože víme, že naše vysoce kvalitní osvětlení může jednou někomu zachránit život.
Světlo je nedílnou součástí zážitku z jízdy a je to také první a jediná součást bezpečnostního okruhu, která skutečně pomáhá předcházet nehodám. Společnost Philips podporuje aktivní bezpečnostní ochranu zaměřenou na předcházení nehodám prostřednictvím celkové viditelnosti a osvětlení silnice.
Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
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