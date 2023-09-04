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Ukončeno
85126XVC1
Typ žárovky: D2R
Balení: 1 kus
85 V, 35 W
Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.
Naše žárovky často získávají ocenění od expertů z automobilového průmyslu
4.3
z 5
31
Recenze
Boisorieux
04/09/2023
Česká republika
Výrobek má skvělé funkce
Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici
Výhody
Silný jas
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb
Pinky1702
14/02/2020
Česká republika
Ověřený kupující
Splnili mé očekávání
Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.
Výhody
Kvalita, výdrž, svítivost
Nevýhody
Cena
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů
Mišelin
15/11/2019
Česká republika
Ověřený kupující
Skvělá barva světla
Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.
Výhody
Barva světla a precizní zpracování.
Nevýhody
Nižší životnost?
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled