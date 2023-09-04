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Ukončeno

X-tremeVisionXenonová výbojka do automobilových světlometů

85126XVC1

4.3
| (31) Recenze
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Tyto výkonné xenonové žárovky poskytují až o 50 % lepší vidění, a nabízejí tak maximální osvětlení a skvělou viditelnost i pro ty nejnáročnější řidiče. Žárovky Philips Xenon X-tremeVision jsou jasnou volbou pro všechny řidiče.
Zobrazit všechny výhody

Až o 50 % lepší vidění

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  • Typ žárovky: D2R

  • Balení: 1 kus

  • 85 V, 35 W

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí technologické inovace, z nichž se stal standard moderních automobilů. V současnosti je osvětlením značky Philips vybaven jeden z každých dvou automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Automobilové výrobky a služby společnosti Philips jsou na trhu výrobců originálního vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb považovány za špičku ve své třídě. Jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů, testovány podle nejvyšších specifikací a jsou navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků je pečlivě testována, kontrolována a certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Oceňovaný výrobce automobilových žárovek

Oceňovaný výrobce automobilových žárovek

Naše žárovky často získávají ocenění od expertů z automobilového průmyslu

Technické specifikace

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Recenze

Tyto recenze spravuje společnost Bazaarvoice a jsou v souladu se zásadami autenticity Bazaarvoice, které jsou podporovány antifraudovou technologií a lidskou kontrolou. Podrobnosti naleznete na target="_blank" rel="noopener noreferrer">
Zákaznické názory ve formě hodnocení výrobků a hvězdiček jsou užitečné pro všechny zákazníky. Umožňují lépe poznat výrobek a pomáhají při rozhodování o nákupu. Recenzi může přidat každý zákazník, který si výrobek zakoupil online nebo v prodejně

4.3

z 5

31

Recenze

04/09/2023

Česká republika

Česká republika

Výrobek má skvělé funkce

Výrobek se perfektně hodí k mému Volkswagenu, skvěle zazáří na ulici

Výhody

Silný jas

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Ultinon Pro6000 11972U6000X2 Car headlight bulb

14/02/2020

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Splnili mé očekávání

Kvalita a zpracování obalu je vhodná pro manipulaci a instalaci do světlometu mínus cena výrobku ale jistá výdrž xenonové výbojky překonává cenu.

Výhody

Kvalita, výdrž, svítivost

Nevýhody

Cena

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt Xenon X-tremeVision gen2 85122XV2S1 Xenonová výbojka do automobilových světlometů

15/11/2019

Česká republika

Česká republika

Ověřený kupující

Skvělá barva světla

Žárovku jsem zvolil kůli barvě jejího světla. Je skutečně znát její bílé světlo, zvláště pak na suché vozovce. Oproti původním žárovkám je rozdíl obrovský. Uvidíme jakou budou mít životnost, neboť výrobce udává "jen" 200 hodin.

Výhody

Barva světla a precizní zpracování.

Nevýhody

Nižší životnost?

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt WhiteVision ultra 12972WVUB1 Bílý stylový vzhled

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  • Vybrané články o zdravém životním stylu