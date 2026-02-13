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  • Energy Label Europe E
    Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Energy Label Europe E
    Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight
  • Nechte se unést technologií Ambilight

LED4K Ambilight TV

50PUS8010/12

3.8
| (12) Recenze

Dostupné v

43 palců
50 palců
55 palců
65 palců
Nechte se unést technologií Ambilight
Poznejte televizor s technologií Ambilight. Smart TV poháněná operačním systémem Titan. Špičkový evropský design. Všechny vaše filmy, seriály a sport rychle a ve velkolepé kvalitě obrazu. Ponořte se do barev, světla a 3D zvuku jako v kině.
Zobrazit všechny výhody

Nechte se unést technologií Ambilight

  • 126cm (50") Ambilight TV

  • 4K LED

  • HDR10+

  • Technologie Dolby Atmos a DTS X

Jsou televizory. A pak jsou tu televizory Ambilight.

Jsou televizory. A pak jsou tu televizory Ambilight.

Díky integrovanému osvětlení LED, které reaguje na každou scénu, se s technologií Ambilight ponoříte do aureoly barevného světla. Filmy, sportovní přenosy, hudební videa a hry vystoupí za hranice obrazovky a vtáhnou vás hlouběji do přítomného okamžiku. Jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete chtít jiný televizor bez této funkce.

Živější momenty. Ostřejší scény.

Živější momenty. Ostřejší scény.

Zaostřete. Pokochejte se detaily. Tato přesnost obrazu 4K jde za hranice představitelnosti. Obrazovka s technologií Pixel Precise Ultra HD poskytuje ostrost a realistické zobrazení detailů, díky nimž proměňuje každý okamžik v dechberoucí zážitek.

Nádherné barvy a kontrast díky HDR10+

Nádherné barvy a kontrast díky HDR10+

Těšte se na větší detaily. Vylepšená kvalita obrazu snímek po snímku. Díky většímu důrazu na barvy a kontrast uvidíte zřetelněji i ty nejtmavší nebo nejjasnější scény.

Technické specifikace

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Recenze

Porozumět recenzím produktů

3.8

z 5

12

Recenze

5
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Evulík

13/02/2026

Česká republika

Součást promoakce

Ověřený kupující

Miluji velký a podsvícený obraz.

Přála jsem si větší a podsvícenou televizi. To se mi splnilo. Dálkové ovládání má jen málo knoflíků, přitom vše po ruce. Jsem celkově velmi spokojená.

Výhody

podsvícení je bezva, ovládání je intuitivní, proto stačí jen málo tlačítek

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 50PUS8010 4K Ambilight TV

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 50PUS8010 4K Ambilight TV

Marc Lipon

07/05/2026

Polska

Součást promoakce

Ověřený kupující

Warto korzystać już z nowej technologii !

Philips 43" PUS8010/12 jest wystarczający, akuratny, dopasowany do 60 m2 do mojego pomieszczenia, umieszczony na wydokości 1,3 m sprawia olśniewające wrażenie w odbiorze.Obsługa telewizora nie jest skomplikowana, na początku wydawała mi się taką, po miesiącu sprawnie nim steruję.

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PUS8010 Telewizor 4K Ambilight

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PUS8010 Telewizor 4K Ambilight

Jorik97

29/01/2026

România

Tv bun

Calitate buna la sunet si imagine. Smart tv se misca foarte bine. Ambient light ul iti da senzatia ca ai diagonala si mai mare. Telecomanda un pic cam neconfortabila dar în general TV ul e de 5 stele

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PUS8010 Televizor Ambilight 4K

Ano, tento produkt doporučuji

Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PUS8010 Televizor Ambilight 4K

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Upozornění

  1. Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.

  2. Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.

  3. Dostupnost aplikací Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.

  4. Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.

  5. Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.

  6. Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com

  7. Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.

  8. Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.

  9. Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.

  10. Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.

  11. Rozsah služeb hlasového ovládání pomocí televizoru se liší podle jednotlivých zemí a jazyka. Nejnovější informace získáte od naší zákaznické podpory.

  12. Apple, AirPlay a Apple Home jsou ochrannou značkou Apple Inc., která je registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích a regionech.