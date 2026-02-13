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50PUS8010/12
126cm (50") Ambilight TV
4K LED
HDR10+
Technologie Dolby Atmos a DTS X
Díky integrovanému osvětlení LED, které reaguje na každou scénu, se s technologií Ambilight ponoříte do aureoly barevného světla. Filmy, sportovní přenosy, hudební videa a hry vystoupí za hranice obrazovky a vtáhnou vás hlouběji do přítomného okamžiku. Jakmile to jednou zažijete, už nikdy nebudete chtít jiný televizor bez této funkce.
Zaostřete. Pokochejte se detaily. Tato přesnost obrazu 4K jde za hranice představitelnosti. Obrazovka s technologií Pixel Precise Ultra HD poskytuje ostrost a realistické zobrazení detailů, díky nimž proměňuje každý okamžik v dechberoucí zážitek.
Těšte se na větší detaily. Vylepšená kvalita obrazu snímek po snímku. Díky většímu důrazu na barvy a kontrast uvidíte zřetelněji i ty nejtmavší nebo nejjasnější scény.
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3.8
z 5
12
Recenze
Evulík
13/02/2026
Česká republika
Součást promoakce
Ověřený kupující
Miluji velký a podsvícený obraz.
Přála jsem si větší a podsvícenou televizi. To se mi splnilo. Dálkové ovládání má jen málo knoflíků, přitom vše po ruce. Jsem celkově velmi spokojená.
Výhody
podsvícení je bezva, ovládání je intuitivní, proto stačí jen málo tlačítek
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 50PUS8010 4K Ambilight TV
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 50PUS8010 4K Ambilight TV
Marc Lipon
07/05/2026
Polska
Součást promoakce
Ověřený kupující
Warto korzystać już z nowej technologii !
Philips 43" PUS8010/12 jest wystarczający, akuratny, dopasowany do 60 m2 do mojego pomieszczenia, umieszczony na wydokości 1,3 m sprawia olśniewające wrażenie w odbiorze.Obsługa telewizora nie jest skomplikowana, na początku wydawała mi się taką, po miesiącu sprawnie nim steruję.
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PUS8010 Telewizor 4K Ambilight
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PUS8010 Telewizor 4K Ambilight
Jorik97
29/01/2026
România
Tv bun
Calitate buna la sunet si imagine. Smart tv se misca foarte bine. Ambient light ul iti da senzatia ca ai diagonala si mai mare. Telecomanda un pic cam neconfortabila dar în general TV ul e de 5 stele
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PUS8010 Televizor Ambilight 4K
Ano, tento produkt doporučuji
Tato recenze byla vytvořena pro produkt LED 43PUS8010 Televizor Ambilight 4K
Chtěl(a) bych dostávat propagační sdělení – na základě mých preferencí a ch
Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
Televizor podporuje příjem DVB vysílání ‚Free to air‘. Někteří operátoři DVB nemusí být podporováni. Aktuální seznam naleznete v části Nejčastější dotazy na webových stránky podpory společnosti Philips. Někteří operátoři vyžadují podmíněný přístup a předplatné. Další informace získáte od operátora.
Dostupnost aplikací Smart TV se liší podle modelu televizoru a země. Podrobnosti naleznete na adrese: www.philips.com/smarttv.
Aplikace Philips TV Remote a související funkce se liší podle modelu televizoru, operátora a země, stejně jako se liší podle modelu chytrého zařízení a operačního systému. Podrobnosti naleznete na adrese www.philips.com/TVRemoteapp.
Elektronický programový průvodce (EPG) a skutečné možnosti jeho zobrazení (až na 8 dní) závisejí na jednotlivých zemích a poskytovatelích služeb.
Je vyžadováno předplatné služby Netflix. Podléhá podmínkám použití na adrese https://www.netflix.com
Služba Amazon Prime není v některých jazycích a zemích k dispozici.
Amazon, Alexa a všechna související loga jsou ochranné známky společnosti Amazon.com, Inc. nebo jejích přidružených společností. Aplikace Amazon Alexa je dostupná ve vybraných jazycích a zemích.
Tlačítko mediálních služeb na dálkovém ovladači se v jednotlivých zemích liší. Podrobnosti naleznete u skutečného výrobku.
Služba Google Assistant je dostupná v různých jazycích a zemích podle konkrétních typů výrobku.
Rozsah služeb hlasového ovládání pomocí televizoru se liší podle jednotlivých zemí a jazyka. Nejnovější informace získáte od naší zákaznické podpory.
Apple, AirPlay a Apple Home jsou ochrannou značkou Apple Inc., která je registrovaná ve Spojených státech a dalších zemích a regionech.