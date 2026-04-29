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Ukončeno
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43PUS7100/12
Ukončeno
Jak synchronizovat obraz a zvuk u televizoru Philips?
Co dělat, pokud se na obrazovce televizoru Philips zobrazují svislé nebo vodorovné pruhy?
Jak změnit formát obrazu na televizoru Philips?
Jak postupovat, když televizor restartuje nebo zasekává?
Jaké mám podniknou kroky, když kontrolka LED na televizoru Philips pravidelně bliká?
Postup při situaci, kdy se televizor Philips nezapíná.
Co dělat, když se na obrazovce zobrazí informace o televizoru Philips? (režim Obchod)
Postup při nereagování televizoru Philips na infračervený dálkový ovladač.
Co je obsah HDR a které televizory Philips tento obsah podporují?
Co dělat, pokud televizor Philips po vypnutí ztratí nastavení sítě?
Co dělat, když se aktualizace softwaru na televizoru Philips nezdařila?
Postup při nefunkčnosti aplikace YouTube na televizoru Philips
Jak sdílet soubory z počítače do televizoru Philips?
Jak aktualizovat software televizoru Philips přes USB?
Co dělat, pokud se na televizoru Philips zobrazuje chybové hlášení se zprávou, že aplikace Android / obchod Google Play přestaly pracovat?
Postup pro připojení televizoru Philips k internetu. (Systém Android)
Význam zprávy „Philips server is not found“
Postup pro řešení problémů při navazování bezdrátového připojení k televizoru Philips
Postup nahrání programu na pevný disk.
Co dělat, pokud z reproduktorů televizoru nevychází zvuk?
Jak streamovat aplikace z mobilního zařízení do Android TV pomocí Google Cast?
Jak aktualizovat software televizoru Philips pomocí menu?
Jak najít výrobní číslo produktu nebo číslo modelu televizoru?
Jak postupovat v případě, že nefunguje aplikace v televizoru Philips?
Postup instalace satelitních kanálů. – Android 2016-17
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